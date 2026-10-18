Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án, được khai thác từ 1/2014. Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho 2 dự án này.

Tình trạng mặt đường Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II tại các văn bản, biên bản cho thấy: Từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 9/10/2026, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, bạt lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường..., nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Nhiều đoạn tuyến còn xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe.

Các tồn tại về chất lượng bảo trì đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc bằng văn bản; Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất ATGT và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Đối chiếu với quy định của pháp luật và hợp đồng BOT về tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam xác định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã có vi phạm về chất lượng bảo trì không được xử lý kịp thời (trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng, tồn tại chưa được xử lý theo quy định và các vi phạm này đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhiều lần) và đã để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường quản lý (mặt đường hư hỏng nhiều vị trí; sơn kẻ đường bị mờ, mất không còn tác dụng; cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng hệ dầm thép; nhiều cây cầu bị lún lõm nặng đường dẫn 2 đầu cầu,…). Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng. Sau thời gian tạm dừng thu phí nêu trên, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.