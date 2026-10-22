Tạm dừng tất cả xe chở khách vào Lô Lô Chải

Du khách đổ xô đến Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, tháng 11/2025. Ảnh: Hiếu Rùa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết từ ngày 17/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027, tất cả phương tiện chở khách tạm dừng lưu thông vào thôn Lô Lô Chải qua 2 tuyến đường: ngã ba Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú và ngã ba quán Tiệm Cơm Vị Nhà.

Các phương tiện được phép hoạt động gồm xe thực hiện nhiệm vụ, xe 4 bánh gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã, xe thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và xe của cư dân thôn Lô Lô Chải.

Tạm dừng tất cả xe chở khách

Tại tuyến đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã tạm dừng tất cả phương tiện vận chuyển hành khách lưu thông từ Tổ công tác Biên phòng lên cột cờ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Quy định không áp dụng với phương tiện thực hiện nhiệm vụ, xe 4 bánh gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã và xe thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú.

"Chúng tôi xây dựng phương án phân luồng nhằm tránh ùn tắc trên các tuyến đường, bảo đảm trải nghiệm của du khách trong mùa du lịch và dịp Lễ hội Hoa tam giác mạch", ông Trần Đức Chung nói.

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang dịp Tết 2025. Ảnh: Phạm Tú.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và hướng dẫn viên du lịch phải đưa ôtô chở khách đến những khu vực được bố trí để dừng, đỗ, đón và trả khách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phương tiện không được tự ý đi vào thôn Lô Lô Chải hoặc dừng, đỗ tại những vị trí không được phép.

Sau khi xuống xe tại các điểm đỗ, du khách có nhu cầu tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải và các điểm du lịch khác trong xã có thể sử dụng những phương tiện được phép hoạt động gồm:

Xe 4 bánh gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã

Xe môtô và xe gắn máy thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú

Các phương tiện vận chuyển hành khách khác đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật và phù hợp với phương án tổ chức giao thông.

Kiểm tra hoạt động xây dựng tại Lô Lô Chải

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại thôn Lô Lô Chải. Quyết định căn cứ các quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng, đất đai và quản lý hoạt động xây dựng.

Đường vào thôn Lô Lô Chải ghi nhận ngày 10/10. Ảnh: Bùi Xuân Nam.

Các hoạt động xây dựng tại Lô Lô Chải phải tạm dừng từ ngày 20/10 đến hết tháng 2/2027 để địa phương chỉnh trang cảnh quan, môi trường phục vụ Lễ hội Hoa tam giác mạch.

Hiện thôn có 12 công trình được cấp phép xây dựng, sửa chữa. Chính quyền giám sát quá trình thi công, tập trung vào các hạng mục mái và phần hoàn thiện bên ngoài.

Theo Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, Lô Lô Chải là làng văn hóa du lịch cộng đồng, không thuộc khu vực di tích, di sản cấp quốc gia. Người dân vẫn có quyền xây dựng, cải tạo nhà ở phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế, với điều kiện tuân thủ quy định pháp luật.

Công trình tại đây không được cao quá 10 m, tính từ móng. Tuy nhiên, xã vận động người dân xây dựng dưới 9 m để bảo đảm cảnh quan và kiến trúc truyền thống.

Địa phương cũng khuyến khích người dân giữ gìn nhà ở truyền thống, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần. Những công trình xây dựng sai giấy phép hoặc vi phạm quy chế kiến trúc sẽ bị đình chỉ và yêu cầu khắc phục.

Du khách tham quan thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Yến Vi Vu.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc Cột cờ Lũng Cú. Ngôi làng được nhiều du khách biết đến nhờ cảnh quan vùng cao và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Lô Lô. Từ đây, du khách có thể kết hợp tham quan Cột cờ Lũng Cú và các điểm đến lân cận.

Trước đây, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, trồng lúa trên vùng núi đá. Những năm gần đây, nhiều hộ phát triển homestay, dịch vụ ăn uống, biểu diễn văn nghệ dân gian và giới thiệu sản vật địa phương.

Đến cuối năm 2025, thôn có 120 hộ, trong đó 56 hộ tham gia làm du lịch. Nhiều cơ sở lưu trú vẫn giữ kiến trúc nhà trình tường và không gian văn hóa truyền thống.

Lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh sau khi ngôi làng được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới" vào tháng 10/2025. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều homestay tại đây gần kín phòng.

Hoa tam giác mạch cạnh những căn nhà trình tường ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Yến Vi Vu.