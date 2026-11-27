Theo đó, Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Cù Mông dự kiến tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại hầm đường bộ Cù Mông theo cấp độ 3A. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng, cơ chế phối hợp, chỉ huy và xử lý tình huống cháy nổ, CNCH tại hầm.

Thời gian thực tập dự kiến từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 30-11-2026.

Để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và lực lượng thực tập, Xí nghiệp thông báo tạm dừng lưu thông qua hầm Cù Mông kể từ 14 giờ 20 phút đến 15 giờ 10 phút ngày 30-11-2026.

Hầm Cù Mông sẽ tạm dừng lưu thông gần 1 giờ đồng hồ trong chiều 30-11. Ảnh: Tuân Võ

Trong thời gian này, đơn vị chức năng tạm dừng lưu thông cả hai chiều qua hầm Cù Mông, phạm vi từ Km 1.227+800 đến Km 1.234+900 trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Phương án phân luồng giao thông như sau: Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Km1.224+388 và Km1.242+533 để di chuyển theo quốc lộ 1; không cho các phương tiện đi vào cao tốc tại nút giao Km 1.224+388 để đi vào Nam, tại nút giao Km 1.242+533 để đi ra Bắc.

Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Cù Mông đề nghị các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý tuyến cao tốc và UBND phường Quy Nhơn Tây cùng các đơn vị liên quan phối hợp thông báo kế hoạch tạm dừng lưu thông, phạm vi đóng đường và lộ trình phân luồng đến người tham gia giao thông, các đơn vị vận tải, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bố trí đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn và nhân lực tại các vị trí chốt chặn, khu vực tiếp cận hầm và các vị trí phân luồng để đảm bảo an toàn quá trình diễn tập.

Kiểm soát chặt chẽ khu vực đóng đường, không để phương tiện không có nhiệm vụ đi vào khu vực thực tập, bảo đảm lối tiếp cận cho lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH.

Xí nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo buổi thực tập diễn ra an toàn, hiệu quả, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tuyến và việc đi lại của người dân, phương tiện.