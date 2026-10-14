Tạm dừng lưu thông qua Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để phục vụ công tác thi công

Cụ thể, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7, Khu Quản lý đường bộ IV, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, liên danh tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công đã thống nhất phương án phối hợp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc gói thầu XL-04, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Tạm dừng lưu thông qua tuyến đường Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong khung giờ khung giờ 22 giờ - 1 giờ các ngày từ 16 - 20/10

Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn và điều tiết giao thông nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến).

Các vị trí dự kiến phải tạm dừng phương tiện để phục vụ lao lắp dầm cầu tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Tại khu vực cẩu lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130, thay bằng dải phân cách nhựa; tháo dải phân cách mềm tại Km109+100–Km109+140 bên trái tuyến và Km109+080–Km109+110 bên phải tuyến, thay bằng cọc tiêu và dây phản quang.

Nhân sự, biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông sẽ được bố trí tại khu vực thi công. Sau khi hoàn thành lao lắp dầm T2-T3, nhà thầu cam kết hoàn trả các vị trí dải phân cách và tôn lượn sóng như hiện trạng ban đầu.

Trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu phối hợp với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, vận hành tuyến điều tiết, giải phóng phương tiện. Các vị trí đóng, mở làn được bố trí biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng và nhân sự điều tiết giao thông.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình trong các khung giờ thi công.