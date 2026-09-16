Tạm dừng lưu thông nhiều khung giờ trên đường tỉnh 202, đoạn Bảo Lạc - Cô Ba

Theo Sở Xây dựng, thực hiện Quyết định số 4233/QĐ-SXD ngày 4/9/2026 về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Km6+780, đường tỉnh 202 (Bảo Lạc - Cô Ba), đơn vị bắt đầu tổ chức thi công xử lý sạt lở tại khu vực này. Sạt lở xảy ra do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, kéo dài trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7/2026, tại Km6+780, đường tỉnh 202 (Bảo Lạc - Cô Ba) xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Công trình có hạng mục đào cắt cơ, hạ tải mái taluy dương để xử lý khối đất, đá có nguy cơ sạt lở với khối lượng lớn. Trong quá trình thi công, đất, đá có thể rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ ách tắc giao thông cục bộ và mất an toàn đối với người, phương tiện qua khu vực.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 60 ngày, kể từ ngày 16/9/2026; thời gian cụ thể có thể được điều chỉnh tùy tình hình thời tiết, hiện trường và tiến độ thi công.

Trong thời gian này, giao thông qua phạm vi thi công tại Km6+780 sẽ tạm dừng hoàn toàn từ 8 giờ đến 12 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút buổi chiều để phục vụ đào cắt cơ, hạ tải mái taluy dương và xử lý đất, đá có nguy cơ sạt lở.

Ngoài các khung giờ tạm dừng, phương tiện được tổ chức lưu thông qua khu vực vào các thời điểm: trước 8 giờ, từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ. Trước mỗi thời điểm mở đường, nhà thầu phải tạm dừng thi công, thu dọn toàn bộ đất, đá, vật cản trên mặt đường, kiểm tra điều kiện an toàn và bố trí người hướng dẫn phương tiện lưu thông lần lượt theo cả hai hướng.

Từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, giao thông tiếp tục được tổ chức theo Thông báo số 3690/TB-SXD ngày 6/8/2026 của Sở Xây dựng cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; bố trí lực lượng cảnh giới, điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực thi công và duy trì lực lượng trực trong suốt thời gian thực hiện. Trường hợp xảy ra mưa lớn, sạt trượt bất thường hoặc có nguy cơ mất an toàn, nhà thầu phải dừng thi công, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm và báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng và đơn vị liên quan phối hợp thông tin rộng rãi; đồng thời khuyến cáo người dân, phương tiện tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

Thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc phương án tổ chức giao thông tại Km6+780 ĐT.202 (Bảo Lạc - Cô Ba)