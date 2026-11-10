Tạm dừng lưu thông 1 làn xe để thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo đó, để phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt dầm Super-T tại gói thầu XL03 (địa phận tỉnh Tây Ninh) thuộc dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự kiến từ ngày 10 đến 30/11/2026, làn số 1, hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh sẽ tạm dừng lưu thông trong khoảng thời gian từ từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau.

Tạm dừng lưu thông 1 làn xe trên cao tốc TP. HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận trong khung giờ 22h00 - 6h00 từ ngày 10 - 30/11

Phạm vi thi công thuộc đoạn Km35+625–Km38+900. Dầm được lắp đặt tại 9 nhịp từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến. Trong thời gian thi công, nhà thầu sử dụng làn số 1 để tập kết xe cẩu, xe chở dầm và phục vụ công tác cẩu lắp.

Nhà thầu sẽ bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực. Hoàn tất công việc và trả lại làn xe trước 6 giờ hằng ngày.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động điều chỉnh tốc độ khi lưu thông qua công trường.

Dự án mở rộng đường cao tốc TP. HCM -Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2026, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 12/2028.

Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự, tổ chức 69 mũi thi công, sản lượng thực hiện đạt hơn 2.800 tỷ đồng.