Tạm dừng hoạt động tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa để khắc phục lún, nứt

Vị trí thực hiện rào chắn để phục vụ thi công, hoàn thiện công trình

Ngày 3/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho biết, đã có văn bản gửi một số địa phương, thông báo kế hoạch rào chắn toàn bộ mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và các lối vào để triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình.

Việc tổ chức rào chắn, triển khai thi công sẽ thực hiện từ ngày 10/11 - 31/12/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề nghị các địa phương thông báo rộng rãi tới người dân, tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh buôn bán trong phạm vi thi công công trình.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tượng lún, nứt tập trung chủ yếu tại khu vực chuyển tiếp giữa hai dạng nền móng này

Tháng 8/2026, tại khu vực Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xảy ra hiện tượng lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700 m², chiếm khoảng 3% diện tích mặt sân và được xác định liên quan đến quá trình lún cố kết của nền đất đắp.

Nguyên nhân được nhận định là quá trình lún cố kết của nền đất đắp dưới tác động của tải trọng bản thân, cùng sự khác biệt về điều kiện địa chất và tốc độ lún giữa các khu vực.

Chủ đầu tư dự án cho biết, hiện tượng lún, nứt chỉ ảnh hưởng cục bộ đến lớp hoàn thiện bề mặt, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu theo dõi, quan trắc, sửa chữa, khắc phục hư hỏng trước khi nghiệm thu hoàn thành.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được khởi công từ tháng 12/2022, đến nay hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng. Riêng hạng mục sân nền quảng trường đang được hoàn thiện, chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

Vùng lõi quảng trường rộng khoảng 23.094 m², trong đó một nửa được xây dựng trên kết cấu bê tông cốt thép của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm; nửa còn lại được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên với chiều cao từ 6 - 14 m, tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000 m³.