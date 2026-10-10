Tạm dừng đón khách du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

Dù được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp, mức giá thuê nhà ở xã hội tại nhiều địa phương hiện vẫn là “rào cản” đối với nhiều người lao động. Bên cạnh đó, việc nhiều dự án nhà ở xã hội còn ở cách xa nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu cũng khiến cho người lao động nghi ngại.