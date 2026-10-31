Tạm dừng đăng ký hiến mô tạng trực tuyến

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bất ngờ thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô tạng

Chiều 30/10, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến để rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đến 31/10, website của trung tâm vẫn hiển thị thông báo hệ thống đăng ký đang bảo trì, người dân tạm thời không thể thực hiện đăng ký trực tuyến (https://dangky.vnhot.vn/dang-ky-hien?utm_source=web). Trung tâm cho biết chức năng này sẽ sớm hoạt động trở lại, đồng thời vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký hiến mô tạng trực tiếp và qua đường bưu điện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một người sử dụng họ tên và số căn cước công dân (CCCD) của người khác để đăng ký hiến mô, tạng trên website của trung tâm và được hệ thống chấp nhận.

Theo phản ánh, quy trình đăng ký chưa yêu cầu xác thực người đăng ký có phải là chủ nhân số CCCD được cung cấp hay không, đồng thời chưa xác minh tính chính chủ của số điện thoại, email. Thông tin này đặt ra vấn đề về xác thực danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến.

Trao đổi với báo chí trước đó, đại diện Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, đăng ký trực tuyến nhằm ghi nhận nguyện vọng hiến mô, tạng của công dân, hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu khám sức khỏe, xét nghiệm.

Người đăng ký có thể tạo thẻ hiến tạng điện tử. Tuy nhiên, đăng ký nguyện vọng không đồng nghĩa với việc mô, tạng chắc chắn được lấy sau khi người đăng ký qua đời.