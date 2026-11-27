Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông báo tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang thị trường Trung Quốc từ ngày 25/11/2026, theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc từ ngày 25/11/2026.

Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, ngày 23/11/2026, đơn vị nhận được công hàm của Vụ Kiểm dịch động, thực vật thuộc GACC đề nghị phía Việt Nam tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu đối với mặt hàng lươn sống. Nguyên nhân là thời gian qua, số lô hàng lươn sống của Việt Nam bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc tương đối nhiều, đặc biệt liên quan đến chỉ tiêu hóa chất và kháng sinh.

Cùng với việc tạm dừng cấp chứng thư, phía Trung Quốc cũng ngừng tiếp nhận hồ sơ khai báo nhập khẩu đối với mặt hàng này kể từ ngày 25/11/2026. GACC đề nghị Việt Nam rà soát, chấn chỉnh hệ thống kiểm soát thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian 6 tháng, tập trung vào mặt hàng lươn sống. Sau khi hoàn thành, Việt Nam cần thông báo kết quả để phía Trung Quốc đánh giá, thông qua kiểm tra thực tế hoặc trực tuyến. Việc khôi phục xuất khẩu sẽ được xem xét đối với những cơ sở đáp ứng yêu cầu.

Trước yêu cầu trên, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc dừng đăng ký cấp chứng thư cho các lô hàng kể từ ngày 25/11/2026, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm hạn chế thiệt hại.

Các cơ sở cần khẩn trương rà soát toàn bộ Chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP; bổ sung biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu trước khi tiếp nhận, kiểm tra và bao gói. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh và truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Phụ lục VII, Thông tư 80/2025/TT-BNNMT.

Đối với các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng, Cục yêu cầu thông báo đến các cơ sở liên quan trên địa bàn, đồng thời tạm dừng thẩm định, cấp chứng thư cho lô hàng lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 25/11/2026. Các trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, cấp chứng thư, kiểm tra, giám sát nguồn gốc nguyên liệu và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở bao gói thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có hướng dẫn tại văn bản số 2897/CCPT-ATTP ngày 19/11/2026 của Cục.