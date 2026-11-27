Từ ngày 25/11/2026, Việt Nam tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc và các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng về việc thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, ngày 23/11/2026, đơn vị nhận được công hàm của Vụ Kiểm dịch động thực vật, GACC, đề nghị Việt Nam tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu đối với các lô hàng lươn sống sang Trung Quốc từ ngày 25/11/2026.

Nguyên nhân là thời gian qua, số lô hàng lươn sống của Việt Nam bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu tương đối nhiều, đặc biệt là các chỉ tiêu về hóa chất, kháng sinh. Phía Trung Quốc cũng sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ khai báo nhập khẩu đối với mặt hàng này kể từ ngày 25/11/2026.

Phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam rà soát, chấn chỉnh hệ thống kiểm soát đối với thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian 6 tháng, tập trung vào mặt hàng lươn sống. Sau khi hoàn thành, Việt Nam cần thông báo kết quả để phía Trung Quốc đánh giá thông qua kiểm tra thực tế tại hiện trường hoặc trực tuyến. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phía Trung Quốc sẽ xem xét cho phép khôi phục xuất khẩu đối với những cơ sở đáp ứng yêu cầu.

Trước yêu cầu trên, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc tạm dừng đăng ký cấp chứng thư cho các lô hàng kể từ ngày 25/11/2026; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế.

Cục yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát toàn bộ Chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP, sửa đổi, bổ sung các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu tiếp nhận, kiểm tra và bao gói trước khi xuất khẩu. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh và truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Phụ lục VII, Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT cùng các hướng dẫn, thông báo của Cục.

Đối với các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng, Cục yêu cầu chuyển tiếp văn bản đến các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên địa bàn; đồng thời tạm dừng thẩm định, cấp chứng thư đối với các lô hàng kể từ ngày 25/11/2026.

Các Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Cục về thẩm định, cấp chứng thư, kiểm tra, giám sát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở bao gói thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc. Văn bản hướng dẫn gần nhất là số 2897/CCPT-ATTP ngày 19/11/2026.