Tám đội nam tranh tài tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026

Các đội góp mặt, gồm: Biên phòng MB, Thể công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TP.HCM.

ĐKVĐ Biên phòng MB đang dẫn đầu với 7 trận thắng

Giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28.10 đến 11.12. Trước đó, ngày 27.10, các đội sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật và chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức đăng ký thi đấu.

Tại giai đoạn 2, Công an TP.HCM đảm nhận vai trò chủ nhà. Nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp theo dõi các trận đấu, Ban tổ chức mở cửa tự do Nhà thi đấu Phú Thọ trong suốt thời gian diễn ra giải.

Theo điều lệ, mỗi đội được đăng ký tối đa hai ngoại binh trong danh sách chính thức, nhưng chỉ được sử dụng một cầu thủ ngoại trên sân tại cùng một thời điểm. Quy định này giúp các đội chủ động xây dựng phương án nhân sự, đồng thời duy trì sự cân bằng trong cuộc cạnh tranh chuyên môn.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống Video Challenge Eyes, thường được gọi là “mắt thần”, được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tiến hành lắp đặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 26.10.

Công nghệ này hỗ trợ tổ trọng tài kiểm tra các tình huống gây tranh cãi, góp phần nâng cao tính chính xác và công bằng trong điều hành trận đấu.

Sau khi vòng 1 khép lại, Biên phòng MB đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng cả 7 trận. Công an TP.HCM xếp thứ hai với 5 chiến thắng và 2 thất bại.

Với khoảng cách điểm số hiện tại, vòng 2 sẽ là cơ hội để Biên phòng MB tiếp tục củng cố vị thế, trong khi các đối thủ phải nỗ lực bám đuổi. Cuộc đua thứ hạng vì thế được dự báo sẽ quyết liệt hơn khi 8 đội bước vào giai đoạn tranh tài tiếp theo.