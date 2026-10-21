Tạm đình chỉ nhóm học sinh liên quan vụ nam sinh 16 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Nhóm học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kinh Môn và Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I bị tạm đình chỉ việc học để phục vụ công tác điều tra vụ nam sinh Hoàng Công H. (16 tuổi) bị đánh dẫn đến thương nặng và tử vong ngày 14.10.

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kinh Môn, ngay sau khi xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh khiến nam sinh 16 tuổi của Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I tử vong, Trung tâm đã phối hợp với Công an phường Nam Đồng và các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thuỷ I, nơi xảy ra cái chết thương tâm của nam sinh Hoàng Công H.

Trong đó, học sinh Đỗ Phúc B. đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Năm học sinh khác, đều sinh năm 2010, được nhà trường mời làm việc cùng phụ huynh và thông báo quyết định tạm đình chỉ việc học trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I, ngoài nhóm học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kinh Môn, nhà trường cũng quyết định tạm đình chỉ việc học đối với 4 học sinh (đều sinh năm 2010) tại phân hiệu phường Nam Đồng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Trước đó, theo báo cáo của nhà trường, vụ việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 14.10, trong giờ nghỉ trưa, tại khu vực gần nhà ăn thuộc khuôn viên Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I. Thời điểm này, hai nhóm học sinh xảy ra xô xát.

Theo thông tin được cung cấp, Đỗ Phúc B. đã dùng tay đấm, chân đạp khiến Hoàng Công H. ngã, đập đầu vào lan can khu vực nhà ăn của trường, dẫn đến xuất huyết não.

Công an phường đã phối hợp với nhà trường và gia đình đưa nam sinh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của nam sinh Hoàng Công H..