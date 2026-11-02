Tạm đình chỉ công tác giáo viên mầm non sau phản ánh tác động trẻ

Trường Mầm non An Trường (Ảnh NT).

Theo báo cáo của UBND xã An Trường, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 1/11/2026, địa phương nhận được thông tin phản ánh về việc giáo viên dạy lớp nhà trẻ, Trường Mầm non An Trường có hành vi tác động trẻ.

Được biết, cuối ngày 31/10/2026 khi gia đình cháu Trịnh Hạo M, (SN 10/5/2025, trú tại thôn Hòa Giang) đón cháu từ trường về nhà và khi tắm thì phát hiện một số vết bầm tím trên cơ thể. Gia đình đã liên hệ với giáo viên, đồng thời chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã An Trường đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị liên quan đến gia đình cháu Trịnh Hạo M để thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình vụ việc.

Cùng ngày, vào lúc 18 giờ 30 phút, Trường Mầm non An Trường tổ chức họp hội đồng sư phạm. Tại cuộc họp, cô Đào Thị Thu đã trình bày sự việc, nghiêm túc thừa nhận hành vi của mình đối với trẻ là sai; đồng thời nhận trách nhiệm về việc tự ý làm việc với gia đình khi chưa báo cáo lãnh đạo nhà trường, không đúng quy trình.

Nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Đào Thị Thu trong thời gian xem xét, xử lý vụ việc. Đồng thời, phân công giáo viên khác đảm nhận nhiệm vụ đứng lớp thay giáo viên này, bảo đảm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ không bị gián đoạn.

Ngay sáng ngày 2/11, UBND xã An Trường tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan. Tại buổi làm việc, giáo viên Đào Thị Thu thừa nhận hành vi tác động trẻ là sai. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý giáo viên.

Lãnh đạo xã An Trường yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên liên quan làm báo cáo, tường trình cụ thể về vụ việc; giao Hiệu trưởng nhà trường xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các cơ quan chức năng liên quan được giao tham mưu phương án xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Vũ Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã An Trường cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, bảo đảm quyền lợi và an toàn của trẻ, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trường.