Tạm đình chỉ 2 giáo viên mầm non tát vào mặt bé gái trong giờ học

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại diễn biến sự việc

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra trong một tiết học mỹ thuật. Thời điểm này, một bé gái đang ngồi học thì bị 2 cô giáo dùng tay tát vào má. Ngoài ra, hai giáo viên còn có lời nói to tiếng với cháu bé.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước cách ứng xử của giáo viên đối với trẻ nhỏ, đồng thời đề nghị có biện pháp xử lý phù hợp.

Được biết, sự việc xảy ra tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân (xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào buổi sáng ngày 16/10. Trao đổi với PV Báo PNVN, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc, xác nhận thông tin về sự việc trên.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của 2 giáo viên, yêu cầu viết bản tường trình và báo cáo chính quyền địa phương.

Theo báo cáo ban đầu, 2 giáo viên cho biết đã nhiều lần hướng dẫn nhưng bé gái vẫn mắc sai sót trong quá trình học tập nên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực.

"Nhà trường sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời chấn chỉnh hoạt động chuyên môn và cách ứng xử của giáo viên đối với trẻ", bà Liên nói.