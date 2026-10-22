Tạm đình chỉ 2 giáo viên mầm non đánh học sinh 3 tuổi trong giờ học

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sự việc xảy ra trong giờ học hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10 tại Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc. Do cháu T.T.L chưa tập trung vào bài học, cô giáo Ngô Thị Bảy, giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực: “Cút đi”. Cùng thời điểm, cô giáo Ngô Thị Thanh Loan, giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu bé.

Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân.

Trước đó, ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 23 giây ghi lại cảnh hai giáo viên mầm non có hành vi đánh học sinh ngay tại lớp học, gây bức xúc trong dư luận. Theo hình ảnh trong clip, trong giờ học mỹ thuật, một bé gái đang làm bài thì bị hai giáo viên dùng tay tát vào má, đồng thời có những lời nói to tiếng với cháu.

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 16/10, tại lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi, phân hiệu Lộc Tân. Sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của hai giáo viên liên quan, yêu cầu viết bản tường trình, làm rõ sự việc và báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ 2 cô giáo (Lớp 3 - 4) và bố trí các giáo viên dạy thay.

Theo bà Liên, các giáo viên giải trình rằng do đã nhiều lần hướng dẫn nhưng cháu bé vẫn làm sai nên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực. Nhà trường sẽ kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo quy định.

Được biết, cô giáo Ngô Thị Thanh Loan là người trực tiếp quay clip giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội vào sáng 21/10, khiến sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, hai giáo viên đã liên hệ, trao đổi với phụ huynh của cháu bé. Theo thông tin từ nhà trường, hiện gia đình chưa có ý kiến gì thêm và cháu bé vẫn đi học bình thường.

Liên quan đến vụ việc, chiều 21/10, Công an xã Hậu Lộc đã đến Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân, làm việc với hai giáo viên để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử sư phạm của giáo viên mầm non, đặc biệt trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.