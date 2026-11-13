Tâm điểm thị trường tài chính Mỹ: Cổ phiếu Nvidia sau khi CEO Jensen Huang từ chức

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, khi đà lao dốc của cổ phiếu Nvidia sau thông tin CEO Jensen Huang rời vị trí điều hành lấn át mức tăng của nhóm cổ phiếu năng lượng.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 189,40 điểm, tương đương 0,36%, xuống 52.297,09 điểm. S&P 500 mất 26,98 điểm, tương đương 0,35%, còn 7.592,40 điểm. Nasdaq Composite giảm 100,10 điểm, tương đương 0,39%, xuống 25.366,09 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,3%, dù đã phục hồi đáng kể so với mức đáy trong phiên. Trước đó, mã này có thời điểm mất gần 12%. Theo dữ liệu của Vanda Analytics, các nhà đầu tư cá nhân đã mua khoảng 111 triệu USD cổ phiếu Nvidia (NVDA) chỉ trong 30 phút đầu phiên. Đây là mức mua ròng đầu phiên lớn nhất từng được ghi nhận đối với cổ phiếu này.

Chỉ số ngành năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,5%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và trở thành nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất trong 11 nhóm ngành chính của chỉ số. Giá dầu thô đi lên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran.

Diễn biến cổ phiếu Nvidia trong phiên đầu tiên ngay sau khi CEO từ chức. Nguồn: Google Finance

Cổ phiếu các doanh nghiệp toàn cầu có liên quan đến AI đồng loạt giảm giá. Nebius (NBIS), công ty hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây AI, lao dốc 16,8% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý và triển vọng hoạt động. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên của cổ phiếu này kể từ ngày 1/7.

Ngược chiều, các đối thủ của Nvidia như Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD) và Alphabet (GOOGL) đều tăng giá, trở thành những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số S&P 500.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong những phiên gần đây. Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng các quy định quản lý AI sẽ được siết chặt. Trong khi đó, những bất ổn xoay quanh vị trí lãnh đạo Nvidia cũng gây sức ép lên một trong những trụ cột của đợt tăng giá chứng khoán hiện nay. Nvidia đã chỉ định Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền.

“Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang bán tháo cổ phiếu AI và công nghệ, đồng thời chuyển dòng tiền sang các tài sản an toàn hơn, tương tự diễn biến trong làn sóng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu phòng thủ hồi tháng 1 và tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ đảo chiều”, ông Jed Ellerbroek, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management ở St. Louis, nhận định.

Theo ông Ellerbroek, thị trường đang giằng co giữa lo ngại đà tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp chậm lại với thực tế rằng định giá và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của nhiều doanh nghiệp vẫn khá hấp dẫn.

QUÁ SỚM ĐỂ LẠC QUAN VỀ TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG

Giá dầu Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/11), sau những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai chốt phiên tăng 3,3%, lên 95,82 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI tăng 2,6%, lên 88,74 USD/thùng.

“Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày tháng đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Google Finance

Ông Jeffrey Currie, nhà sáng lập Real Macro và là chuyên gia dự báo được giới đầu tư Phố Wall theo dõi sát sao, nhận định giá dầu trong ngắn hạn sẽ chưa tăng quá mạnh do lượng dầu từ Trung Đông đang được đưa ra thị trường ở mức đáng kể. Tuy nhiên, ông lưu ý phí bảo hiểm và cước vận tải tàu chở dầu tăng vọt đang giữ giá các hợp đồng dầu kỳ hạn dài ở mức cao.

“Điều này giúp kiềm chế giá dầu giao ngay, nhưng không khiến nguồn cung trong tương lai trở nên rẻ hơn. Vì vậy, thị trường chưa có cơ sở để đặt cược vào xu hướng giảm giá, nhưng cũng chưa đủ điều kiện để thực sự lạc quan về giá dầu”, ông Currie nói trên chương trình The Exchange của CNBC.

Về chiến lược đầu tư, ông Currie cho biết vẫn ưu tiên các hợp đồng dầu kỳ hạn dài, cùng cổ phiếu của các doanh nghiệp khoan dầu và khai thác dầu khí.

Diễn biến tăng giá trong phiên thứ Năm diễn ra sau khi giá dầu chịu sức ép từ những phát biểu của ông Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, qua đó xoa dịu lo ngại về khả năng Washington tiếp tục không kích Iran. Trong tháng 11, giá dầu WTI đã giảm 16%, trong khi dầu Brent mất 20%.

Hôm Chủ nhật, ông Trump cho rằng khả năng Mỹ mở các cuộc tấn công mới vào Iran là rất thấp khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang tiến triển. Tuy nhiên, cả hai nước đều thông báo các tàu thuyền bị tấn công tại hoặc gần eo biển Hormuz. Ông Trump cũng cho rằng chưa cần thiết phải tiến hành thêm hành động quân sự “ở thời điểm hiện tại”, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Ông John Kilduff, chuyên gia tại Again Capital, nhận định giới đầu tư có thể đã quá vội vàng khi đặt cược vào khả năng xung đột sớm chấm dứt.

“Thị trường có thể đã đi trước quá xa khi tính đến kịch bản giao tranh chấm dứt”, ông Kilduff nói với CNBC. Theo ông, những nghi ngờ mới về khả năng đạt được thỏa thuận sẽ đẩy phần bù rủi ro an ninh trong giá dầu tăng trở lại.

Ông Kilduff cảnh báo tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz có thể kích động Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền qua lại khu vực, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài.