Tâm điểm mưa lớn trên 600mm ở miền Trung là tỉnh nào?

Những khu vực có lượng mưa cao nhất

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10, khu vực giáp ranh giữa Đà Nẵng và Huế đã xuất hiện mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 270mm trong vòng 12 giờ.

Theo ảnh vệ tinh Himawari-8 lúc 7h10 ngày 7/10, các ổ mây đối lưu đậm đặc liên tục hình thành thành từng cụm từ Biển Đông và di chuyển vào đất liền khu vực miền Trung. Các mô hình dự báo ICON, GFS và ECMWF có sự thống nhất trong kịch bản về diễn biến mưa lớn tại miền Trung trong những ngày tới.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, trong hôm nay (7/10) và ngày mai (8/10), khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam cũ, Quảng Ngãi và Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa rải rác.

Miền Trung có nơi mưa lớn đến 600mm, nguy cơ ngập úng cao. Ảnh: PV

Đáng chú ý, từ ngày 9-10/10, trọng tâm mưa lớn có xu hướng dịch chuyển về phía Quảng Trị, Quảng Bình cũ, Hà Tĩnh và Nghệ An. Trong đó, Nghệ An được dự báo có mưa rất lớn trong ngày 10/10. Với diễn biến mưa lớn liên tục, người dân tại các khu vực trên cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Tại khu vực phía Lâm Đồng, Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long, mưa lớn tiếp tục xuất hiện trong các buổi chiều từ nay đến ngày 10/10. Mưa có thể xảy ra cục bộ với cường độ lớn trong thời gian ngắn, người dân cần chủ động đề phòng ngập úng tại các khu vực thấp trũng và ảnh hưởng đến giao thông.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (7/10), ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 8 giờ ngày 7/10 có nơi trên 130mm như các trạm: Giang Hải (Tp. Huế) 276.4mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (Tp. Đà Nẵng) 134.6mm,…

Từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài bao lâu?

Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao đang gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ. Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai, cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng ở cấp 2.

Theo nhận định, từ đêm 8/10, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển ngược ra phía Bắc và mở rộng ra Thanh Hóa. Đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Tintức

Cùng với đó, các địa phương chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.