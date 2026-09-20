Tâm điểm derby Madrid, Manchester United, Manchester City cùng ra sân

Manchester United mới chỉ có 1 trận thắng và 1 trận hòa và xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: MUFC)

Tại Ngoại hạng Anh, Manchester City tiếp Sunderland lúc 20 giờ ngày 20/9 (giờ Việt Nam), cùng thời điểm Liverpool làm khách Bournemouth và Leeds United gặp Crystal Palace. Đến 22 giờ 30 phút, Manchester United thi đấu trên sân Fulham.

La Liga chứng kiến tâm điểm là trận derby thủ đô giữa Atletico Madrid và Real Madrid lúc 21 giờ 15 phút. Những trận còn lại gồm Getafe-Malaga, Deportivo-Real Betis, Villarreal-Levante và Valencia-Real Sociedad.

Tại Serie A, Napoli làm khách Fiorentina lúc 17 giờ 30 phút, trước khi Juventus tiếp Atalanta lúc 23 giờ. AC Milan gặp Lecce lúc 1 giờ 45 phút ngày 21/9.

Ở Bundesliga, Bayer Leverkusen tiếp RB Leipzig lúc 20 giờ 30 phút trong cặp đấu đáng chú ý nhất. Schalke gặp Elversberg, còn Paderborn đối đầu Hoffenheim.

Ligue 1 khép lại ngày thi đấu bằng trận Marseille-Paris Saint-Germain lúc 1 giờ 45 phút ngày 21/9. Trước đó, Auxerre gặp Brest và Nice tiếp Lille.