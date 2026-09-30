Tâm điểm ASIAD 30/9: Hai trận bán kết boxing

Ngày 30/9, các VĐV Việt Nam tranh tài ở sáu môn gồm boxing, bắn súng, cầu mây, golf, judo và vật. Trong đó, boxing là nội dung đáng chú ý khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng bước vào bán kết.

Theo lịch của ban tổ chức, Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Kazakhstan ở bán kết hạng 51 kg nữ lúc 11h15. Sau đó 45 phút, Lưu Diễm Quỳnh chạm trán võ sĩ Trung Quốc tại bán kết hạng 75 kg nữ.

Hai trận đấu có ý nghĩa quan trọng với boxing Việt Nam khi cả Nguyễn Thị Tâm lẫn Lưu Diễm Quỳnh đều đứng trước cơ hội tiến vào chung kết.

Bắn súng cũng bắt đầu ngày thi đấu từ khá sớm. Ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành dự vòng loại 25 m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40.

Ở cầu mây, đội quadrant nam Việt Nam gặp Myanmar, còn đội nữ đối đầu Ấn Độ. Cả hai trận vòng sơ loại cùng bắt đầu lúc 7h sáng.

Golf khởi tranh từ 8h30. Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu vòng 1 cá nhân nam, trong khi Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh góp mặt ở nội dung cá nhân nữ. Quy đổi sang giờ Việt Nam, các golfer xuất phát từ 14hh30.

Ở môn judo, Hà Ngọc Chi gặp đại diện Ấn Độ tại vòng loại hạng 48 kg nữ, còn Lâm Thị Ngân Hà đối đầu võ sĩ Nepal ở hạng 52 kg. Cả hai trận dự kiến diễn ra lúc 9h giờ.

Nếu vượt qua vòng loại, hai võ sĩ Việt Nam có thể tiếp tục thi đấu bán kết trong buổi chiều. Theo lịch, bán kết hai hạng cân diễn ra lúc 11h20, trong khi chung kết hạng 48 kg nữ và 52 kg nữ lần lượt bắt đầu lúc 15h20 và 16h20.

Đặng Thị Linh là đại diện Việt Nam ở môn vật trong ngày 30/9. Cô tranh tài ở hạng 68 kg vật tự do nữ, bắt đầu từ 8h30. Lịch thi đấu cũng bố trí vòng đấu vớt trong buổi sáng và chung kết lúc 16h.