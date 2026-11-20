Theo Thông báo số 4389/TB-TTCP ngày 20/11 về kết quả thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại trong việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ tại doanh nghiệp thuộc TKV.

Theo kết quả kinh doanh của các công ty con thuộc TKV, trong giai đoạn 2020-2024, phần lớn doanh nghiệp ghi nhận có lãi. Cụ thể, năm 2020 có 35/39 công ty có lãi; năm 2021 có 37/39 công ty; năm 2022 có 36/39 công ty; năm 2023 có 35/39 công ty và năm 2024 có 35/38 công ty có lãi. Dù hoạt động kinh doanh nhìn chung có kết quả tích cực, việc phân phối lợi nhuận sau thuế tại 8 công ty con vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Đáng chú ý, qua kiểm tra việc phân phối lợi nhuận sau thuế của các công ty con thuộc TKV, cơ quan thanh tra xác định trong giai đoạn 2020-2024, có 8 công ty con chưa chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế. Số tiền lũy kế đến hết năm 2024 lên tới 1.987,9 tỷ đồng.

Tám công ty con TKV chưa chia gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo Thanh tra Chính phủ, cả 8 công ty này đều có tỷ lệ vốn góp của Nhà nước trên 50%. Căn cứ quy định tại Nghị định số 167/2024/NĐ-CP, Điều lệ Tập đoàn và quy chế quản lý tài chính của các doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định phải được chia hết cho các cổ đông góp vốn.

Tính theo tỷ lệ cổ phần của TKV tại 8 công ty con, giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho Tập đoàn đến hết năm 2024 là 1.634,45 tỷ đồng.

Không chỉ tồn tại tình trạng chưa phân phối hết lợi nhuận, công tác trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại một số công ty con cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai sót.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo của TKV, trong giai đoạn 2020-2024 có 24 công ty con thực hiện trích lập Quỹ đầu tư phát triển. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư quỹ của 32 công ty con (bao gồm 8 công ty đã trích lập quỹ trước năm 2020) là hơn 2.531,8 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện 6 công ty con thuộc TKV trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định, với số tiền vượt là 96,94 tỷ đồng. Khoản tiền này phải được hoàn nhập vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn. Theo tính toán, cổ tức mà Công ty mẹ - TKV được nhận sẽ tăng thêm hơn 83,1 tỷ đồng.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu TKV và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.