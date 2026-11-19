Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) vừa thông tin về phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ ngày 18 - 23/11.

Tạm cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để phục vụ Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Từ 11h - 20h các ngày 18, 19 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 - 6h ngày 23/11, lực lượng chức năng tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến phố thuộc diện tạm cấm hoàn toàn phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Một số đoạn đường thuộc các phố Lê Lai, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lương Văn Can, Bảo Khánh, Hàng Bài, Bà Triệu.

Các đoạn đường bị tạm cấm gồm: Lê Lai (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài và Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay).

Khu vực Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, phần nửa đường tiếp giáp Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, cũng nằm trong phạm vi tạm cấm phương tiện.

Bên cạnh đó tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trên một số tuyến đường lân cận. Các phương tiện được loại trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ.

Với ô tô cá nhân và xe môtô, lực lượng chức năng thực hiện hạn chế lưu thông trên các tuyến Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Để giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm, Công an TP.Hà Nội hướng dẫn các phương tiện thuộc diện tạm cấm, hạn chế lựa chọn những tuyến đường thay thế.

Phương tiện từ khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố như Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng đi về phía Tây, Tây Bắc như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên có thể di chuyển qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì; kết nối với các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III và ngược lại.

Đối với phương tiện từ phía Bắc thành phố như Tây Hồ, Đông Anh đi về phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì, hướng di chuyển được tổ chức qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III và ngược lại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân theo dõi thời gian, phạm vi tạm cấm, hạn chế phương tiện để chủ động sắp xếp lịch trình và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng.