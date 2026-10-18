Tạm cấm phương tiện qua vị trí sạt lở trên đường tỉnh 202 (Bảo Lạc - Cô Ba) từ ngày 17/10

Theo Sở Xây dựng, hiện đơn vị đang triển khai thi công công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Km6+780, đường tỉnh 202, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7/2026. Trong quá trình thi công đào hạ tải mái taluy theo phương án kỹ thuật đã được chấp thuận, khu vực phía dưới vị trí máy đào xuất hiện tình trạng mất ổn định, đất đá liên tục sạt xuống nền, mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn lao động, khiến máy móc chưa thể tiếp cận để đào xúc, thông tuyến.

Trước đó, tuyến đường tỉnh 202 (Bảo Lạc - Cô Ba) bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Để xử lý triệt để tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực này. Cụ thể, các phương tiện đi từ xã Bảo Lạc đến khu vực xã Cô Ba cũ di chuyển theo đường tỉnh 202 đến Km5+700, rẽ trái vào đường Nà Viềng để đến trung tâm xã Cô Ba cũ. Đối với phương tiện đi từ xã Cô Ba cũ đến xã Bảo Lạc, di chuyển theo đường tỉnh 202 đến Km8+200, rẽ phải vào đường Nà Viềng để đi về xã Bảo Lạc.

Trong thời gian thi công, nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; bố trí người cảnh giới, điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực thi công, đồng thời duy trì thông tin liên lạc và lực lượng trực để bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng đề nghị chính quyền các xã, phường, các cơ quan thông tin đại chúng và đơn vị liên quan phối hợp thông báo rộng rãi đến người dân. Người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành xử lý khối đất đá mất ổn định, khắc phục tình trạng sạt trượt mái taluy và bảo đảm đủ điều kiện an toàn thi công, việc tổ chức giao thông tại khu vực sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã được thông báo tại Văn bản số 4465/SXD-BBT ngày 15/9/2026 của Sở Xây dựng.