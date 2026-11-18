Tạm cấm nhiều tuyến phố quanh Hồ Gươm trong 6 ngày
Để phục vụ các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm, đặc biệt là khu vực quanh Hồ Gươm. Phương án phân luồng được áp dụng từ ngày 18 đến sáng 23/11. Người tham gia giao thông cần lưu ý các khung giờ và tuyến đường bị hạn chế để chủ động lộ trình di chuyển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tam-cam-nhieu-tuyen-pho-quanh-ho-guom-trong-6-ngay-246261118182057667.htm