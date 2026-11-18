Lào Cai là một trong 5 địa phương Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác quản lý giá cước vận tải đường bộ trong tháng 11 và tháng 12. Đoàn công tác sẽ rà soát việc điều chỉnh giá cước khi giá nhiên liệu giảm, đồng thời đối chiếu giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.