Tạm cấm lưu thông một đoạn trên Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng do sụt lún

Theo thông báo ngày 29/10 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đoạn Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28, qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, xảy ra sụt lún sau thời gian mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9/2026.

Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường.

Khu vực này có nguy cơ đứt gãy, gây chia cắt giao thông. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên từ 18h ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn theo 2 lộ trình thay thế.

Cụ thể, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT.725 tại Km132+000, sau đó ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Lộ trình thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục đi theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc theo ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Khu vực Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28 sẽ bị cấm phương tiện lưu thông từ 18h ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông. UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng liên tục 24/24h tại khu vực xảy ra sự cố.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng được giao chủ trì lắp đặt biển báo, rào chắn và bố trí chốt trực kiểm soát giao thông tại khu vực này.