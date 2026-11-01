Tam Bình đẩy mạnh xây dựng chính quyền số sát dân

Chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả phục vụ

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền cho biết, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, mà còn là sự thay đổi căn bản phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo điều kiện để cộng đồng tham gia vào môi trường số.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Bình tại Ngày hội Công dân số phường Tam Bình năm 2026. Ảnh: Nguyễn Linh

Trên tinh thần đó, UBND phường Tam Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, Công an phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, ban điều hành các khu phố và 39 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trong công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính, phường tập trung nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có. Phương thức làm việc của chính quyền cũng từng bước chuyển từ xử lý hồ sơ giấy sang môi trường số thông qua hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và các nền tảng dùng chung.

Tính đến ngày 15-10, phường Tam Bình đã tiếp nhận 35.621 hồ sơ TTHC, giải quyết 35.500 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,66%. Trong đó, 34.481 hồ sơ được giải quyết trước hạn, chiếm 98,26%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,74%; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 99,82%; riêng tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%.

Trong lĩnh vực quản lý dân cư và dữ liệu số, tính đến cuối tháng 10-2026, Công an phường Tam Bình đã tiếp nhận, giải quyết 37.719 hồ sơ đủ điều kiện. Trong đó, có 37.499 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,42%; toàn bộ hồ sơ cư trú được thực hiện số hóa. Địa phương cũng đã cấp căn cước, định danh điện tử cho 16.456 cá nhân, trong đó có 7.753 trẻ em từ 6 đến 14 tuổi; đồng thời cấp 276 tài khoản định danh cho các tổ chức.

Cùng với đó, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Đáng chú ý, dữ liệu đất đai đã được hoàn thành 100%; dữ liệu cử tri, lao động và an sinh xã hội cũng được cập nhật với tỷ lệ cao.

Đặc biệt, phường đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản, tổng hợp thông tin, phân loại hồ sơ. Địa phương cũng định hướng kết hợp bản đồ số, hệ thống camera và thiết bị bay không người lái (drone) trong giám sát trật tự đô thị, hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tam Bình trao quyết định thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Ảnh: Nguyễn Linh

Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND phường Tam Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn trong quá trình triển khai. Hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối, liên thông và đồng bộ dữ liệu giữa một số hệ thống đôi lúc chưa thực sự thông suốt.

Trong khi đó, khối lượng công việc ở cấp cơ sở ngày càng tăng, nhưng nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin còn hạn chế. Việc tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số đòi hỏi phải có lộ trình đào tạo bài bản, đồng thời cần nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư hạ tầng, thiết bị, phần mềm và đường truyền. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.

Từ thực tiễn triển khai, Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền cho rằng, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các thủ tục lên môi trường mạng, mà phải bảo đảm đồng bộ ba yếu tố cốt lõi: Hạ tầng công nghệ ổn định, dữ liệu chính xác và đội ngũ cán bộ, người dân có đủ kỹ năng sử dụng.

Để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát triển bền vững, lãnh đạo UBND phường Tam Bình đề xuất UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành quan tâm triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Qua đó, hạn chế tình trạng trùng lặp, phải nhập liệu nhiều lần hoặc yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.

Phường Tam Bình cùng các doanh nghiệp bấm nút lễ ra mắt ứng dụng Viettel Tammi trong điều hành và tương tác với người dân về ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Nguyễn Linh

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng và hoàn thiện cơ chế tài chính dành cho cấp xã, phường. Đặc biệt, cần bố trí kinh phí thường xuyên để duy trì, bảo trì, nâng cấp và vận hành các hệ thống thông tin, khắc phục tình trạng chỉ chú trọng đầu tư ban đầu nhưng thiếu nguồn lực phục vụ vận hành lâu dài.

Một yêu cầu khác là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số theo hướng thiết thực, sát với công việc. Thành phố cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về khai thác dữ liệu, quản trị hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin và ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; đồng thời thiết lập cơ chế hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các sở, ngành.

Đối với việc ứng dụng AI và các công nghệ mới, phường kiến nghị thành phố sớm ban hành khung hướng dẫn cụ thể, trong đó quy định rõ phạm vi ứng dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm soát và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi triển khai AI, camera thông minh, drone. Đặc biệt, cần phân định rõ những nội dung AI được phép hỗ trợ và những công việc cán bộ, công chức phải trực tiếp kiểm tra, thẩm định, chịu trách nhiệm pháp lý.

Ở cấp cơ sở, UBND phường Tam Bình xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; mở rộng các hình thức hỗ trợ trực tiếp và lưu động; đẩy mạnh số hóa gắn với ứng dụng bản đồ số trong quản lý đô thị; thử nghiệm các công cụ AI hỗ trợ quy trình công vụ; tăng cường khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, phường luôn xác định phải tôn trọng quyền lựa chọn hình thức thực hiện TTHC của người dân, dù trực tiếp hay trực tuyến. Chuyển đổi số không được trở thành rào cản đối với người yếu thế hoặc chưa thành thạo công nghệ. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng các dịch vụ trên môi trường số, địa phương vẫn duy trì các điểm hỗ trợ tại khu phố và lực lượng hướng dẫn tại nhà, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Với cách làm đồng bộ, linh hoạt, phường Tam Bình đang từng bước xây dựng mô hình chính quyền số gần dân, sát dân, trong đó mọi hoạt động cải cách đều hướng tới mục tiêu giảm thời gian, chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương cùng hướng tới mục tiêu xây dựng “phường Tam Bình nghĩa tình, vươn mình phát triển”.