Tấm bia trong phần mộ liệt sĩ ở đồi Đá Vôi (Cam Đường, Lào Cai)

Tấm bia bằng xi măng nằm dưới phần mộ có khắc dòng chữ: "Đồng chí Phan Lê Nghi (chữ Nghi bị mờ), hy sinh ngày 24-2-1979, quê quán Thanh Chương, Nghệ Tĩnh". Đội đã tiến hành quy tập hài cốt, bảo quản di vật và đưa về nhà quàn.

Tấm bia được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ ở đồi Đá Vôi.

Với kỷ vật và vị trí chôn cất liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS đã liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Bài, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 121, Sư đoàn 345 (Quân khu 2), hiện ở tổ 13, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ông Bài cho biết: "Đầu năm 1979, Trung đoàn 121 được giao nhiệm vụ chốt giữ hướng chính diện thị xã Lào Cai (nay là khu vực phường Cam Đường), phối hợp với các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn, làm chậm bước tiến của đối phương. Ở đồi Đá Vôi có nhiều bộ đội thuộc Trung đoàn 121 hy sinh. Trong điều kiện chiến đấu ác liệt, đơn vị tổ chức an táng ban đầu tại chân đồi Đá Vôi. Sau đó, HCLS tại khu vực đồi Đá Vôi được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Cường (phường Cam Đường). Tuy nhiên, có thể chưa quy tập hết nên vẫn còn HCLS nằm lại khu vực đồi Đá Vôi".

Qua tấm bia mộ khắc tên đồng chí Phan Lê Nghi cùng thông tin về đơn vị chiến đấu ở khu vực đồi Đá Vôi, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân nếu biết thông tin về liệt sĩ Phan Lê Nghi có thể liên hệ với Thượng tá Phùng Đức Anh, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, số điện thoại: 0868.464.646, hoặc gửi thông tin về Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.