Tấm bia ghi 'liệt sĩ Quang Thọ' trong phần mộ tìm thấy ở Lào

Tấm bia ghi "liệt sĩ Quang Thọ" cùng nhiều thông tin được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng phòng Người có công thuộc Sở Nội vụ Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã rà soát hồ sơ lưu trữ sau khi Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tìm được một tấm bia mộ ghi "liệt sĩ Quang Thọ".

Đơn vị tìm thấy hồ sơ có thông tin khá trùng khớp, thuộc về liệt sĩ Tô Quang Thọ. Theo đó, liệt sĩ Tô Quang Thọ sinh tháng 9/1954, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678, hy sinh tại Lào.

Liệt sĩ Thọ nguyên quán ở xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh cũ (nay thuộc xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh); trú quán tại Vũ Quang, huyện Hương Khê cũ.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

"Hồ sơ thể hiện liệt sĩ Tô Quang Thọ có mẹ là bà Võ Thị Quế, sinh năm 1922, đang được hưởng chế độ trợ cấp. Chúng tôi đã thông tin đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh", ông Sỹ nói. Ông cho biết thêm thân nhân liệt sĩ cũng đã nhận tin báo để phối hợp tiến hành các bước xác minh tiếp theo.

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh Việt Nam và nhân chứng tại Lào cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào) là nơi chôn cất 16 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678. Các liệt sĩ hy sinh ngày 28/10/1979.

Trong quá trình quy tập, ở khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm, lực lượng chức năng tìm thấy phần mộ có tấm bia ghi: "Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979".

Ngoài ra, đội quy tập tìm thấy nhiều di vật như cúc áo bộ đội, thắt lưng, lọ penicillin, đinh đóng 4 góc quan tài, mảnh tăng, dây dù và một số vật dụng cá nhân khác.

Tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027. Hiện, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, đưa về Nhà thờ tưởng niệm liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại thị xã Pạc Xan (Lào) để bảo quản, hương khói theo quy định.

Việc xác minh danh tính hài cốt sẽ được thực hiện theo đúng quy trình trước khi có kết luận chính thức.

Mai An