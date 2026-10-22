Tấm áo ướt dẫm mồ hôi của 'Người truyền lửa'

Một học sinh hạnh phúc đến rơi nước mắt khi gặp lại TS Huỳnh Anh Bình tại buổi tư vấn hướng nghiệp ở trường mình.

Có những người bước lên sân khấu để nói. Có những người đứng trước hàng nghìn học sinh để truyền đạt kiến thức. Và cũng có những người chọn đứng ở đó với một mong muốn giản dị hơn: giúp người trẻ hiểu mình, tin vào bản thân và đủ can đảm bước đi trên con đường do chính mình lựa chọn. Với TS Huỳnh Anh Bình, có lẽ đó cũng là lý do cái tên “Người truyền lửa” được nhắc đến như một dấu ấn riêng trong hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên cả nước.

Chi tiết nhỏ kể câu chuyện lớn và hành trình thấu hiểu

Hội trường Trường THPT Thủ Đức một ngày giữa tháng 10 đông kín học sinh. Những cánh tay liên tục giơ lên, tiếng cười, những tràng vỗ tay và cả những khoảng lặng khi người đứng trên sân khấu chạm đến một câu chuyện rất riêng của tuổi trẻ.

Ở đó, TS Huỳnh Anh Bình không chỉ nói về ngành học, điểm chuẩn hay cơ hội việc làm. Ông nói về những nỗi lo mà nhiều học sinh chưa biết giãi bày cùng ai: chọn ngành gì để không phụ lòng cha mẹ, làm sao khi bản thân chưa biết mình thích gì, phải làm gì khi kết quả học tập không như mong muốn, và liệu một người bình thường có thể đi đến thành công bằng con đường của riêng mình? Những câu hỏi ấy không mới. Nhưng với người đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, chúng chưa bao giờ là chuyện nhỏ.

TS Huỳnh Anh Bình hiểu điều đó, thấu cảm với từng hoàn cảnh, suy nghĩ của các em học sinh, bởi chính ông từng đi tìm lời giải cho bản thân khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Có lẽ vì thế, mỗi lần có dịp trao đổi, tư vấn, nói chuyện cùng các em học sinh, sinh viên ông luôn cố gắng lắng nghe, chia sẻ bằng sự tận tâm.

Sự tận tâm ấy được bắt gặp qua tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi giữa sân trường, là cái ôm động viên, cái bắt tay đồng điệu với từng em học sinh, là những giọt nước mắt rơi trước mặt hàng nghìn học sinh của ông khi nói sự vất vả, hy sinh của những đấng sinh thành.

Trong các buổi tư vấn hướng nghiệp cùng học sinh, TS Huỳnh Anh Bình luôn mang đến sân trường bầu không khí chia sẻ cởi mở. Tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của ông cho thấy sự tận tâm của ông với công việc.

TS Huỳnh Anh Bình không chỉ nói về chọn ngành, chọn nghề, kỹ năng định vị bản thân. Ông còn chia sẻ nhiều vấn đề sát sườn thực tế cuộc sống thông qua các chuyên đề cho học sinh, sinh viên cả nước.

“Không có sân khấu lộng lẫy hay ánh đèn được dàn dựng. Chỉ là một cuộc trò chuyện trực tiếp ngắn giữa TS Huỳnh Anh Bình (diễn giả) với các em học sinh sau buổi tư vấn với tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi giữa trưa hè đã khiến lòng tôi đọng lại những cảm xúc, sự trân trọng. Chính chi tiết hết lòng vì học sinh ấy của TS Huỳnh Anh Bình khiến những người làm giáo dục như tôi trân trọng ông rất nhiều. Một tấm áo ướt đẫm mồ hôi không đủ để kể hết câu chuyện của một con người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó mở ra cánh cửa để mọi người thấy và hiểu công việc của ông, niềm đam mê nhiệt huyết mà ông theo đuổi suốt những năm qua”- Thầy Phạm Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức nói.

TS Huỳnh Anh Bình được biết đến với vai trò Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM, diễn giả và chuyên gia tâm lý; đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Gần 20 năm theo đuổi công việc, ông có mặt tại nhiều trường học, giảng đường và chương trình dành cho các nhóm đối tượng khác nhau. Điều ông theo đuổi không chỉ là giúp người trẻ chọn ngành, chọn nghề, mà còn tiếp thêm niềm tin để các em hiểu mình và tự quyết định con đường tương lai.

Theo thống kê, TS Huỳnh Anh Bình thực hiện hơn 1.200 buổi nói chuyện mỗi năm, trong đó có gần 800 buổi tại các trường THCS, THPT. Những con số này cho thấy cường độ hoạt động đáng nể của ông. Tuy vậy, ý nghĩa của hướng nghiệp không chỉ nằm ở số hội trường đã đi qua. Điều quan trọng hơn là các em học sinh có thêm cơ sở nào để hiểu mình, nhận diện năng lực, cân nhắc điều kiện gia đình và tìm hiểu thực tế nghề nghiệp trước khi quyết định.

Hướng nghiệp vì thế không đơn thuần là giới thiệu một ngành đang “hot” hay một trường có điểm chuẩn phù hợp. Một lời tư vấn có trách nhiệm không chỉ giúp học sinh nhìn rõ sở thích lẫn năng lực, cả ước mơ lẫn những yêu cầu của nghề. Người tư vấn không thể quyết định thay các em; nhưng họ có thể giúp các em đặt câu hỏi đúng và biết cách tìm câu trả lời.

Vì lẽ đó, trong cộng đồng học sinh, sinh viên, TS Huỳnh Anh Bình được biết đến với tên gọi “Người truyền lửa” hay những cách gọi gần gũi như “Người Anh Lớn” hay “Thầy giáo 3 Hết: Hết mình, hết lòng và hết sức”. Những danh xưng ấy gợi lên hình ảnh một diễn giả muốn tạo sự kết nối với người trẻ, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo lối một chiều.

Chia sẻ về những nickname dễ thương mà học sinh cả nước gọi mình, TS Huỳnh Anh Bình cho biết: “Tôi tâm niệm một điều duy nhất khi đi tư vấn, chia sẻ và trao đổi cùng các em học sinh, sinh viên đó là làm sao phải mang đến cho các em ngọn lửa của đam mê, nhiệt huyết và sự ngọn lửa của nghị lực. Với những bạn trẻ đang đứng trước lựa chọn quan trọng, một lời động viên có ý nghĩa đôi khi giúp các em bình tĩnh hơn trước áp lực, các em hiểu rằng một lần thất bại không quyết định cả cuộc đời, và nhận ra một điều: mình vẫn có thể điều chỉnh hướng đi bằng học hỏi và nỗ lực.

Ngọn lửa bền vững không phải cảm xúc nhất thời sau một buổi tư vấn, diễn thuyết. Đó phải là “ngọn lửa” của động lực để học sinh chủ động tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Người truyền cảm hứng không nên khiến người nghe mãi nhìn về phía sân khấu; điều đáng quý hơn là giúp họ tự tin bước đi sau khi buổi nói chuyện kết thúc.”- TS Huỳnh Anh Bình nói.

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp " Hiểu mình - Hiểu nghề- sáng tương lai" do diễn giả, TS Huỳnh Anh BÌnh triển khai luôn thu hút rất đông các Trường ĐH- CĐ tham gia đồng hành tư vấn.

Diễn giả, TS Huỳnh Anh Bình trong một chương trình tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.500 học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, TPHCM.

Mở rộng cánh cửa hướng nghiệp, lan tỏa bằng sự sẻ chia

Trong bối cảnh người trẻ tiếp nhận thông tin ngày càng nhiều qua nền tảng số, TS Huỳnh Anh Bình cũng phát triển sự hiện diện trên Facebook, TikTok, YouTube và website hướng nghiệp mang tên mình. Theo tài liệu thống kê, các kênh mạng xã hội của ông có lượng người theo dõi đáng kể; riêng TikTok được ghi nhận hơn 670.000 người theo dõi, fanpage và facebook cá nhân ông có tới hơn 500.000 người theo dõi, và YouTube hơn 125.000 người đăng ký tại thời điểm thống kê.

Các nội dung được giới thiệu bao gồm lựa chọn nghề nghiệp, phương pháp học tập, tâm lý phòng thi, bạo lực học đường và những khó khăn thường gặp của tân sinh viên. Theo TS Huỳnh Anh Bình, việc đưa nội dung lên không gian số giúp người trẻ tiếp cận thông tin linh hoạt hơn, chủ động hơn trong giao lưu, hỏi đáp các vấn đề học tập, hướng nghiệp. Qua đó giúp xây dựng và hình thành một cộng đồng tri thức biết đồng cảm và sẻ chia.

Hiện nay, bên cạnh hoạt động diễn thuyết và tư vấn, TS Huỳnh Anh Bình cũng thường xuyên thực hiện các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như vận động học bổng, hỗ trợ cơ hội du học, tạo điều kiện tiếp cận máy tính phục vụ học tập, kết nối việc làm và khởi nghiệp. Ông cũng thường xuyên tổ chức, giúp các em học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội như; chăm lo cho trẻ em nghèo, hộ gia đình chính sách, qua đó, giúp các em học sinh có thêm những hoạt động ý nghĩa với cộng đồng, xây dựng và vun đắp cho bản thân các giá trị sống tốt đẹp.

“Thực tế, chính những hoạt động vì cộng đồng ấy gợi ra một khía cạnh quan trọng của hướng nghiệp. Bởi không phải người trẻ nào cũng có điều kiện như nhau để theo đuổi ước mơ. Có em cần thông tin để chọn ngành; có em còn cần học bổng, thiết bị học tập hoặc một cơ hội việc làm để tiếp tục con đường đã chọn. Lời động viên là cần thiết, nhưng trong nhiều hoàn cảnh, cơ hội thiết thực mới giúp các em biến mong muốn thành khả năng, ước mơ thành sự thật.

TS Huỳnh Anh Bình trong một hoạt động xã hội với sự phối hợp của các đoàn thể chức năng.

Không một cá nhân nào có thể giải quyết mọi khó khăn của người trẻ. Tuy nhiên, tôi quan niệm rằng, sự kết nối giữa tư vấn, giáo dục và các nguồn lực hỗ trợ có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa ước mơ và điều kiện thực hiện. Khi hướng nghiệp quan tâm đến cả những rào cản phía sau một lựa chọn, công việc ấy vượt ra ngoài chuyện chọn trường, chọn ngành để trở thành một hình thức đồng hành với người học.”- TS Huỳnh Anh Bình chia sẻ.

Trong một thế giới nghề nghiệp liên tục thay đổi như hiện nay, không ai có thể vẽ sẵn con đường hoàn hảo cho cả cuộc đời. Một lựa chọn phù hợp hôm nay vẫn có thể cần điều chỉnh ở ngày mai. Vì vậy, mục tiêu của hướng nghiệp theo TS Huỳnh Anh Bình không phải bảo đảm rằng học sinh sẽ không bao giờ chọn sai, mà là giúp các em biết tìm kiếm thông tin, hiểu bản thân, cân nhắc thực tế và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Chia sẻ về định hướng và lựa chọn đã làm thay đổi cuộc đời mình, em Nguyễn Thị Minh Châu, tân cử nhân Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết: Em có cơ duyên gặp TS Huỳnh Anh Bình trong một lần thầy về trường triển khai chuyên đề hướng nghiệp và định vị bản thân. Lúc đó bản thân em rất băn khoăn trong chọn ngành giữa Sư phạm Sinh học và Công nghệ sinh học.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc chọn lựa ngành học yêu thích cũng tác động đến em rất nhiều. Nếu chọn Công nghệ sinh học em không thể có tiền đóng học nên em tính chọn phạm Sinh học của Trường ĐH Sư phạm TPHCM để được miễn học phí. Chính lời khuyên cùng các phân tích kỹ lưỡng của thầy Bình đã khiến em thay đổi, đi theo đam mê thực sự của mình. Và nhờ thầy hỗ trợ em cũng đã có một suất học bổng hỗ trợ tương đối để theo học. Hiện em đã có công ty tại Đồng Nai tuyển dụng về làm từ cuối năm 4 khi em đi thực tập. Em cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi hoàn thành ước mơ của mình"- Minh Châu nói.

TS Huỳnh Anh Bình trao phần quà ý nghĩa cho một đơn vị.

Gần 20 năm theo đuổi công việc, hình ảnh của TS Huỳnh Anh Bình luôn gắn với những chuyến đi, những hội trường đông người và thương hiệu “Người truyền lửa”. Nhưng giá trị của hành trình ấy không chỉ nằm ở số buổi nói chuyện hay lượng người tiếp cận. Nó nằm ở những thay đổi có thể bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ; một học sinh chủ động tìm hiểu bản thân, một phụ huynh biết lắng nghe con nhiều hơn, hay một người trẻ có thêm nghị lực để bước tiếp.

Có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của danh xưng “Người truyền lửa” không phải là khiến mọi người mãi nhìn về phía mình, mà là giúp mỗi người tự thắp lên ngọn lửa bên trong. “Người truyền lửa” không thể đi thay con đường của tuổi trẻ, ông chỉ có thể giúp các em nhìn rõ hơn con đường phía trước, tin vào khả năng của mình và can đảm bước đi. Bởi ngọn lửa có ý nghĩa nhất không phải ngọn lửa cháy rực trên sân khấu, mà là ngọn lửa còn ở lại trong mỗi người khi ánh đèn tắt đi.