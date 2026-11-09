Tâm Anh tiếp nhận độc quyền 'công nghệ lõi' liệu pháp tế bào từ Nhật Bản

Lễ công bố đánh dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã “về đích” hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Đại diện Bệnh viện Tâm Anh và Tập đoàn Y tế Grandsoul trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ toàn diện trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chứng minh đầy đủ tiềm lực để vượt qua hàng chục đơn vị hàng đầu trong khu vực châu Á để được Tập đoàn y sinh Grandsoul hàng đầu Nhật Bản, lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện “công nghệ lõi” về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Hệ thống labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, tích hợp quy trình vận hành khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch trọng tâm được phía Nhật chuyển giao cho Bệnh viện Tâm Anh gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Với công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC) tế bào được lấy từ mô mỡ của chính người bệnh, sau đó phân lập, xử lý, nuôi cấy và sử dụng trở lại cho người bệnh. MSC có khả năng điều hòa đáp ứng miễn dịch và tham gia vào quá trình sửa chữa mô, vì vậy đang được nghiên cứu, phát triển trong nhiều lĩnh vực như bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da…

Với công nghệ tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) trong điều trị ung thư, máu của người bệnh được thu thập để phân lập và tuyển chọn tế bào miễn dịch phù hợp, sau đó nuôi cấy trong môi trường chuyên biệt nhằm tăng sinh và hoạt hóa chức năng. Khi đạt tiêu chuẩn, tế bào được truyền trở lại cơ thể, góp phần tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư. Công nghệ này mở ra ứng dụng trong miễn dịch trị liệu, có thể được xem xét phối hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch và tiên phong thế giới trong sử dụng kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, giúp kéo dài thời gian sống khỏe mạnh cho người bệnh, giảm tác dụng phụ. Đặc biệt, với khả năng kích thích cơ thể tự sửa lỗi những tế bào “lỗi hỏng” và “già cỗi”, công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch còn được coi là “siêu vũ khí” làm đẹp, phòng chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Những công nghệ, liệu pháp của Tập đoàn Y tế Grandsoul mở ra nhiều hướng ứng dụng trong y học tái tạo, đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả tốt và tính an toàn cao cho người sử dụng.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc, tế bào miễn dịch, cho biết liệu pháp tế bào NK có tiềm năng bổ sung thêm một hướng tiếp cận trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích. “Sở hữu công nghệ tế bào miễn dịch NK giúp chúng ta có thêm một vũ khí tối tân, hiện đại hàng đầu thế giới trong chiến lược dự phòng, điều trị ung thư đang gia tăng nhanh tại Việt Nam”, ông cho biết.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn là kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh phát biểu trong lễ ký kết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng phát triển. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.