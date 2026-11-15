Talkshow 'Nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi - Bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền'
Chính sách bảo hiểm tiền gửi đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư số 05/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi được quy định ở mức 350 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Quy định mới có ý nghĩa gì đối với người gửi tiền và sự an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng?
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/talkshow-nang-han-muc-chi-tra-bao-hiem-tien-gui-bao-ve-tot-hon-quyen-loi-nguoi-gui-tien-10443528.html