Talkshow 'Nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi - Bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền'

Từ những vùng đất từng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, cây cao su từng bước bén rễ, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân Điện Biên. Không chỉ tạo ra sản phẩm hàng hóa, những cánh rừng cao su còn mang đến việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.