Talkshow: ' Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 – Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường bảo vệ người gửi tiền'
Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, với nhiều đổi mới về chức năng, nhiệm vụ, công cụ nghiệp vụ và cơ chế hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Nhằm làm rõ những điểm mới của chính sách, ý nghĩa đối với người gửi tiền và yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Talkshow với chủ đề: “Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 – Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường bảo vệ người gửi tiền”.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/talkshow-luat-bao-hiem-tien-gui-nam-2025-hoan-thien-hanh-lang-phap-ly-tang-cuong-bao-ve-nguoi-gui-tien-10443457.html