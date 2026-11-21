Talkshow 'Hai sứ mệnh – Một người thầy': Khi bác sĩ vừa cứu người, vừa truyền nghề
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tạp chí Gia Đình Việt Nam phối hợp với Hệ thống Y tế Hợp Lực tổ chức Talkshow “Hai sứ mệnh – Một người thầy”, tôn vinh những thầy thuốc vừa tận tâm chăm sóc người bệnh, vừa miệt mài đào tạo, truyền trao chuyên môn và y đức cho thế hệ nhân lực y tế tương lai.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tạp chí Gia Đình Việt Nam phối hợp với Hệ thống Y tế Hợp Lực tổ chức Talkshow “Hai sứ mệnh – Một người thầy”, tôn vinh những thầy thuốc vừa tận tâm chăm sóc người bệnh, vừa miệt mài đào tạo, truyền trao chuyên môn và y đức cho thế hệ nhân lực y tế tương lai.
Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/talkshow-hai-su-menh-mot-nguoi-thay-khi-bac-si-vua-cuu-nguoi-vua-truyen-nghe-d13833.html