Trận đấu thứ 2 của Pochettino trên cương vị HLV trưởng Man United đã kết thúc với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Quỷ đỏ thi đấu không tệ, nhưng chừng đó là chưa đủ để làm người hâm mộ an tâm.