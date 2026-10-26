Tăk Pổ - điểm hẹn giữa biển mây đại ngàn

Làng Tăk Pổ yên bình sớm mai.

Đánh thức tiềm năng từ biển mây

Từ trung tâm Nam Trà My, mất khoảng 30 phút di chuyển trên những cung đường bê-tông uốn lượn giữa núi rừng, du khách mới đến được làng Tăk Pổ. Càng lên cao, không khí càng mát lạnh, cảnh sắc đại ngàn dần hiện ra với những triền núi nối tiếp nhau, thấp thoáng những mái nhà nằm nép mình bên sườn đồi.

Điểm dừng chân đầu tiên là Trường Mẫu giáo Tăk Pổ. Từ đây, du khách tiếp tục đi bộ theo những lối nhỏ, bước lên các bậc thang được tạo từ lốp xe để đến những vị trí cao, thuận lợi ngắm cảnh và săn mây. Anh Huy Trường (37 tuổi, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) cùng nhóm bạn chọn khởi hành từ đầu giờ chiều hôm trước để có thêm thời gian trải nghiệm. Hành trang của nhóm là những vật dụng cá nhân, đồ uống và một chiếc loa nhỏ để thư giãn khi đêm xuống. Khi chiều buông, những dãy núi xanh thẫm nối tiếp nhau giữa không gian mênh mang. Ánh điện từ các ngôi nhà thấp thoáng dưới triền rừng càng làm nổi bật vẻ bình yên của bản làng vùng cao. Theo anh Trường, sức hút của Tăk Pổ không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn ở những homestay nhỏ trên đỉnh đồi. Du khách có thể nghỉ qua đêm, quây quần trò chuyện hoặc thuê lều cắm trại, tận hưởng không gian gần gũi với núi rừng.

Khi trời vừa hửng sáng, Tăk Pổ khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi. Những dải mây trắng từ từ tràn qua các sườn núi, phủ kín thung lũng, chỉ để lộ những đỉnh đồi nhấp nhô giữa biển mây bồng bềnh. Nhiều du khách chọn đặt bàn nhỏ trước phòng nghỉ, nhâm nhi cà-phê và chờ ngắm những khối mây chuyển động. Dọc các triền đồi, những vị trí có tầm nhìn rộng cũng trở thành điểm dừng chân để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo thống kê của địa phương, từ đầu năm đến nay, Tăk Pổ đã đón hơn 7.000 lượt khách lưu trú, tham quan và trải nghiệm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của điểm đến vùng cao, đồng thời mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn những lợi thế về cảnh quan và văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, giá trị của Tăk Pổ không chỉ nằm ở những mùa săn mây. Đây còn là nơi sinh sống của đồng bào Xơ Đăng, với những phong tục, nếp sinh hoạt truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Du khách đến đây có thể thưởng thức món ăn địa phương, tìm hiểu nghề thủ công, khám phá sản vật núi rừng và lắng nghe những câu chuyện gắn với đời sống của người dân bản địa.

Mở lối sinh kế vùng cao

Cùng với lượng khách ngày càng tăng, người dân Tăk Pổ đang từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động du lịch. Từ đón khách, bố trí phòng nghỉ, phục vụ ăn uống đến giới thiệu văn hóa và sản vật địa phương, mỗi dịch vụ được hình thành đều góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương.

Chị Hồ Thị Nuôi (28 tuổi, người Xơ Đăng, trú thôn Tăk Pổ) có hơn một năm làm việc tại một homestay Mây Tắc Pổ cho biết, công việc hằng ngày của chị là đón khách, bố trí phòng nghỉ, chuẩn bị bữa sáng và pha cà-phê phục vụ khách lưu trú. "Mình làm ở homestay này đã hơn một năm, có thêm thu nhập mỗi tháng hơn 5 triệu đồng. Nhờ khách đến ngày càng nhiều, người dân trong làng cũng có thêm việc làm", chị Nuôi chia sẻ.

Câu chuyện của chị Nuôi cho thấy du lịch không chỉ mang lại nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương tham gia thị trường dịch vụ. Với những hộ gia đình trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, công việc phục vụ khách du lịch có thể trở thành nguồn thu bổ sung, góp phần cải thiện đời sống.

Du khách ngắm biển mây tại Tăk Pổ.

Không dừng lại ở dịch vụ lưu trú, du lịch còn mở rộng cơ hội giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của vùng núi. Trên đường đến Tăk Pổ, du khách có thể ghé điểm trưng bày sản phẩm địa phương, tìm hiểu nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, đồng thời khám phá các sản vật như mật ong và dược liệu. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ cơ sở trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương cho biết, mong muốn của anh là mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng hơn khi đến Tăk Pổ. Không chỉ ngắm mây, du khách còn có thể tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức sản vật truyền thống và khám phá những câu chuyện gắn bó với núi rừng qua nhiều thế hệ.

Để du lịch cộng đồng phát triển hiệu quả, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng đón tiếp khách cũng đang được địa phương quan tâm. Một số hộ được hỗ trợ chỉnh trang nhà ở, chuẩn bị nơi ăn nghỉ và hướng dẫn kỹ năng phục vụ. Đây là những bước đi ban đầu nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch, đồng thời giữ được nét mộc mạc, gần gũi vốn có của bản làng vùng cao.

Theo ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, những năm gần đây Tăk Pổ thu hút khá đông du khách, trở thành điểm đến giàu tiềm năng của địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế thiên nhiên và văn hóa sẵn có. "Địa phương định hướng kết nối làng săn mây Tăk Pổ với làng văn hóa cộng đồng Tak Pang, khu dân cư Lâng Loang và các vùng sản xuất sâm Ngọc Linh, từng bước hình thành những tuyến trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và sinh kế của người dân.

Từ lợi thế biển mây và cảnh quan đại ngàn, Tăk Pổ đang có cơ hội chuyển mình thành điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Để khai thác tiềm năng này một cách bền vững, bên cạnh đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, việc bảo vệ cảnh quan, gìn giữ văn hóa truyền thống và bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể, du lịch không chỉ đưa du khách đến với núi rừng mà còn góp phần mở ra sinh kế lâu dài cho vùng cao Trà Tập.