Taj Mahal – Kiệt tác kiến trúc của Ấn Độ
Tọa lạc bên bờ sông Yamuna, tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, Taj Mahal là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới.
Công trình được Hoàng đế Mughal Shah Jahan cho xây dựng từ năm 1631 để tưởng nhớ người vợ yêu quý Mumtaz Mahal. Được xây dựng chủ yếu bằng đá cẩm thạch trắng, Taj Mahal nổi bật với kiến trúc cân đối, mái vòm lớn, bốn tháp nhọn ở các góc cùng những họa tiết hoa văn tinh xảo được khảm bằng đá quý và bán quý. Năm 1983, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh Taj Mahal vào Danh sách Di sản Thế giới.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/taj-mahal-kiet-tac-kien-truc-cua-an-do-20261126090314043.htm