Công trình được Hoàng đế Mughal Shah Jahan cho xây dựng từ năm 1631 để tưởng nhớ người vợ yêu quý Mumtaz Mahal. Được xây dựng chủ yếu bằng đá cẩm thạch trắng, Taj Mahal nổi bật với kiến trúc cân đối, mái vòm lớn, bốn tháp nhọn ở các góc cùng những họa tiết hoa văn tinh xảo được khảm bằng đá quý và bán quý. Năm 1983, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh Taj Mahal vào Danh sách Di sản Thế giới.

Đền Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đền Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cổng vào khu đền Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đền Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN phát