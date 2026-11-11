Taisho và SCIC sắp thu về khoản cổ tức lớn từ Dược Hậu Giang

CTCP Dược Hậu Giang (DHG Pharma, HOSE: DHG) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng.

Theo nghị quyết HĐQT, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 25/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/4/2027. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi khoảng 784,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ (Ảnh minh họa).

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chế tạo Thuốc Taisho (Nhật Bản) hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ hơn 66,69 triệu cổ phiếu DHG, tương ứng 51,01% vốn điều lệ. Với tỉ lệ chi trả trên, cổ đông này dự kiến nhận về khoảng 400,2 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng là cổ đông lớn của Dược Hậu Giang với hơn 56,62 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,31% vốn điều lệ. Nếu duy trì tỉ lệ sở hữu đến ngày chốt quyền, SCIC sẽ nhận khoảng 339,8 tỷ đồng cổ tức.

Theo kế hoạch năm 2026, Dược Hậu Giang dự kiến chia cổ tức với tổng tỉ lệ 70%, tương ứng 7.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau đợt tạm ứng đầu tiên doanh nghiệp còn phải thực hiện chi trả thêm 10% cổ tức để hoàn thành kế hoạch năm.

Đáng chú ý, Dược Hậu Giang duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao trong nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, tỉ lệ cổ tức năm 2025 và 2024 đều ở mức 100%, trong khi năm 2023 đạt 75%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026 Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 98,5 tỷ đồng, giảm 53%.

Kết quả này phản ánh áp lực lên hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh doanh thu suy giảm và chi phí hoạt động gia tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng gần như đi ngang. So với kế hoạch cả năm, Dược Hậu Giang đã thực hiện khoảng 83% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều 11/11 cổ phiếu DHG giao dịch tại mức 84.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,35% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 5.800 đơn vị.