Taihan Cable trúng thầu dự án lưới điện 203 triệu USD tại Singapore

Dự án xây dựng lưới điện siêu cao áp. Ảnh minh họa: TTXVN

Công ty Dây cáp Taihan (Taihan Cable) - một trong những tập đoàn sản xuất dây và cáp điện lâu đời, lớn nhất tại Hàn Quốc, ngày 16/11 thông báo đã trúng thầu dự án xây dựng lưới điện siêu cao áp 400 kV tại Singapore, với tổng giá trị hợp đồng 271,8 tỷ won (khoảng 203 triệu USD). Chủ đầu tư dự án là SP PowerAssets Limited - công ty sở hữu hạ tầng truyền tải và phân phối điện độc quyền tại Singapore.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Taihan Cable cho biết giá trị hợp đồng tương đương khoảng 7,5% tổng doanh thu hợp nhất của Taihan Cable trong năm ngoái, đạt 3.636 tỷ won.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống lưới điện mới có cấp điện áp 400 kV, mức điện áp cao nhất hiện nay tại Singapore, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nước này.

Theo hợp đồng, Taihan Cable sẽ triển khai dự án theo phương thức trọn gói, đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn từ thiết kế, sản xuất đến lắp đặt, đấu nối và kiểm tra hệ thống cáp siêu cao áp cùng các thiết bị điện liên quan.

Thông qua việc liên tiếp giành được và triển khai các dự án lưới điện 400 kV tại Singapore, Taihan Cable hiện duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần trong phân khúc lưới điện có cấp điện áp từ 400 kV trở lên tại thị trường này.

Một quan chức của doanh nghiệp này cho biết, trên cơ sở kinh nghiệm triển khai dự án và uy tín đã xây dựng tại Singapore, công ty sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực cáp điện siêu cao áp, đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao tại khu vực ASEAN, như hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) và cáp điện ngầm dưới biển.