Tối 27.11, tại CLB bơi - lặn Phú Thọ (TP. HCM), Ánh Viên khép lại hành trình thi đấu bằng hai tấm HCV ở nội dung 200m ngửa và tiếp sức 4x100m tự do nữ. Đặc biệt, chiến thắng ở cự ly 200m ngửa với thành tích 2 phút 15 giây 46 giúp cô phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018 (2 phút 16 giây 44).

Trở lại sau 4 năm không thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên vẫn cho thấy đẳng cấp vốn có. Ảnh: Tam Ninh

Không lâu sau đó, Ánh Viên tiếp tục cùng các đàn em Nguyễn Thúy Hiền, Trần Anh Thư và Phan Thị Thúy An giành HCV tiếp sức 4x100m tự do nữ. Đội Quân đội cán đích với thời gian 3 phút 50 giây 80, vượt qua chủ nhà TP. HCM và phá kỷ lục Đại hội.

Trước đó, nữ kình ngư đã lần lượt giành HCV ở các nội dung 50m, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp nữ.

Bảy lần bước lên bục cao nhất là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của một tài năng đặc biệt, đồng thời cho thấy nền tảng thể lực và chuyên môn của Ánh Viên vẫn được duy trì đáng kinh ngạc.

Với thành tích này, Ánh Viên nâng tổng số HCV tại bốn kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lên 44, sau khi từng giành 37 HCV trong các năm 2014, 2018 và 2022. Cô cũng góp công lớn giúp đoàn Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn môn bơi với 14 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ.

Cuối năm 2022, Ánh Viên từng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để tập trung học tập, phát triển phong trào bơi lội cộng đồng và tham gia các dự án phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Vì vậy, sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn những tấm huy chương đơn thuần.

Ánh Viên đã có màn tái xuất ấn tượng. Ảnh: Tam Ninh

Tín hiệu tái xuất đã xuất hiện từ Giải bơi, lặn tiền Đại hội hồi đầu tháng 10, khi cô giành 4 HCV. Tuy nhiên, tại Đại hội lần này, Ánh Viên mới thực sự chứng minh khả năng cạnh tranh ở sân chơi đỉnh cao sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Điều đáng quý là nữ kình ngư sinh năm 1996 khẳng định cô trở lại không phải để chạy theo thành tích hay chứng minh bản thân trước những VĐV trẻ. Mong muốn lớn nhất của Ánh Viên là tiếp tục sống với đam mê và truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.

Với 25 HCV SEA Games, Ánh Viên từng là biểu tượng của bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực. Giờ đây, khi trở lại đường đua xanh, cô không chỉ mang theo kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch mà còn truyền đi thông điệp đẹp về tình yêu thể thao: có thể rời xa bục vinh quang, nhưng không nhất thiết phải từ bỏ đam mê.

Bảy tấm HCV tại Đại hội 2026 không đơn thuần là một cột mốc thành tích. Đó còn là lời khẳng định rằng ngọn lửa Ánh Viên vẫn cháy, theo một cách bình dị nhưng đầy sức lan tỏa.