Tái xuất sau 10 năm, Trần Bảo Sơn 'cân' ba vai trò trong phim mới: 'Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề'

Trần Bảo Sơn từng là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam qua những bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung, hay Quyên. Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Dù là một trong những vai diễn đầu tiên và chưa qua trường lớp diễn xuất bài bản, Trần Bảo Sơn vẫn tạo được sự chú ý khi vào vai một nhân vật phản diện lạnh lùng và nhiều toan tính. Vai diễn này giúp anh nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Cánh diều Vàng 2009, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo của anh trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với Trên con đường mới. “Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu”, Trần Bảo Sơn chia sẻ. Trong hành trình diễn xuất, anh có cơ hội làm việc với nhiều nhà làm phim như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt, Wong Chun Chun, Nguyễn Đức Việt... qua đó, tiếp cận những phương pháp kể chuyện và cách tổ chức điện ảnh khác nhau.

Khi chuyển sang vai trò đạo diễn, những kinh nghiệm trước đây trở thành cơ sở để anh tiếp cận các cảnh hành động không chỉ ở góc độ thị giác mà còn từ yêu cầu kể chuyện. Mỗi hành động phải có lý do, mỗi cao trào phải tạo ra bước chuyển cho nhân vật và phục vụ cho tổng thể bộ phim. Sau 10 năm chuẩn bị và tích lũy, Trần Bảo Sơn xem Trên con đường mới là dự án đánh dấu một sự trở lại thực sự nghiêm túc: “Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết”.

Từ poster đầu tiên được công bố, nhân vật Trung do Trần Bảo Sơn thủ vai được đặt ở vị trí trung tâm, gợi mở hành trình của nhân vật Trung ở hai thế giới khác nhau, nơi những trải nghiệm, biến cố và cuộc sống không được lựa chọn trong quá khứ đặt anh trước nhu cầu tìm kiếm một con đường mới.

Bên cạnh những yếu tố hành động, đạo diễn Trần Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc của bộ phim: “Đằng sau những cảnh hành động là câu chuyện đậm tình thân”.

Theo anh, phim không đơn thuần được xây dựng như một tác phẩm hành động kịch tính mà còn là câu chuyện về gia đình, mong muốn được trở về quê hương, giúp đỡ những em bé cần một mái ấm. Đó là hành trình của những con người mang từng số phận và câu chuyện riêng.