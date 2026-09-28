Tài xế xin lỗi sau chuyến xe vội đưa bé trai đi cấp cứu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa nói gì?

Một bài đăng xin lỗi của nam tài xế xe dịch vụ tại Nha Trang sau chuyến xe đưa một bé trai sốt cao đến bệnh viện đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tối 26/9, khi anh Lê Quang Tùng nhận chuyến chở anh Đoàn Hữu Nghị cùng con trai từ khu vực Phú Nông, phường Tây Nha Trang, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trên đường di chuyển, khi đến khu vực cầu vượt Ngọc Hội, anh Tùng nhận thấy bé trai có biểu hiện mệt, thở mạnh rồi dần lịm đi. Trước tình huống khẩn cấp, nam tài xế bật đèn cảnh báo nguy hiểm và chủ động xin các phương tiện phía trước nhường đường để nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện.

Sau khi đến cơ sở y tế, anh Tùng còn hỗ trợ gia đình đưa bé vào khu vực tiếp nhận. Nam tài xế cũng không thu tiền chuyến xe.

Tài xế Tùng tức tốc đưa cha con anh Nghị đi cấp cứu vào tối ngày 26/9. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau đó, lo ngại việc di chuyển nhanh và có lúc phải chen vào dòng phương tiện có thể khiến những người tham gia giao thông khác bị ảnh hưởng, anh Tùng đăng bài trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi.

Nam tài xế cho biết trong tình huống đó, anh chỉ mong đưa cháu bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh đồng thời cố gắng quan sát, xử lý tình huống để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo chia sẻ của anh Tùng, cháu bé cũng như con của mình nên khi thấy tình trạng sức khỏe của em diễn biến bất thường, anh chỉ tập trung đưa em đến cơ sở y tế.

Anh Đoàn Hữu Nghị cho biết, con trai bị sốt cao vào tối 26/9 nên anh gọi taxi đưa cháu đi cấp cứu. Sau chuyến xe, anh gửi lời cảm ơn tới tài xế Tùng vì đã nhiệt tình hỗ trợ hai cha con.

Anh Nghị cho biết rất xúc động trước hành động của nam tài xế, đặc biệt khi anh Tùng không chỉ nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện mà còn hỗ trợ gia đình tại khu vực tiếp nhận và không lấy tiền chuyến xe.

Hiện, sức khỏe của con trai anh Nghị đã ổn định.

Liên quan đến trường hợp này, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phụ trách địa bàn Nha Trang, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng chức năng tạo điều kiện để các phương tiện chở người đi cấp cứu nhanh chóng tiếp cận cơ sở y tế.

Trường hợp phương tiện bị hệ thống giám sát ghi nhận hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xác minh cụ thể hoàn cảnh trước khi xem xét, xử lý theo quy định.

Câu chuyện về chuyến xe đưa bé trai đi cấp cứu cùng lời xin lỗi của nam tài xế đã nhận được nhiều bình luận chia sẻ và cảm thông từ cộng đồng mạng.