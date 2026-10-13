Tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong có thể đối mặt với 30 tháng tù

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4 mở xét xử vụ án tài xế tông chết nữ sinh 14 tuổi gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Ông nội 100 tuổi và người nhà của nạn nhân đến tham dự phiên toà.

Bị cáo được đưa đến phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, vào sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi vượt một ô tô đang dừng bên đường, tài xế này đã lấn sang phần đường ngược chiều đúng lúc ba nữ sinh 14 tuổi đi xe đạp điện chạy tới. Bé Bảo Trân va vào xe của bạn phía trước, ngã xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua, tử vong tại chỗ.

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trung cho biết không nhớ diễn biến vụ tai nạn. Khi được hỏi về nạn nhân, bị cáo ban đầu trả lời là "người lớn" sau đó đính chính là "nhỏ", đồng thời toàn bộ các câu hỏi sau đó bị cáo đều trả lời không biết, lắc đầu và để mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Nga trả lời thay.

Các nhân chứng tại hiện trường, trong đó có bạn học của nạn nhân và người dân địa phương, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Trung vẫn ngồi trên xe, không xuống hỗ trợ cứu giúp dù các em học sinh vừa khóc vừa kêu cứu. Phải đợi đến khi người dân đến quát gọi và yêu cầu, khoảng 5 phút sau bị cáo mới xuống xe cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Nga (đại diện gia đình bị cáo), thừa nhận hành vi vi phạm của con trai và cho biết đã nộp 150 triệu đồng khắc phục hậu quả. Trong khi đó, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ 585 triệu đồng, nhưng phía bị cáo không đồng ý và đề nghị HĐXX xem xét theo quy định pháp luật.

VKSND tỉnh Vĩnh Long xác định bị cáo Trung có lỗi hoàn toàn khi vượt xe không an toàn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Tuy nhiên, VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm tình trạng bệnh nặng, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi sau khi bị cha nạn nhân bắn vào đầu, cùng việc gia đình đã chủ động khắc phục hậu quả.

Từ những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường 150 triệu đồng, bị cáo chịu trách nhiệm các khoản chi phí mai táng, xe cộ, đồng thời chấp nhận mức bồi thường tổn thất tinh thần tối đa theo quy định là 100 lần mức lương cơ sở (tương đương 234 triệu đồng). Bị cáo không có ý kiến về mức án đề nghị.

Các luật sư yêu cầu hoàn trả hồ sơ để tiếp tục điều tra. (Ảnh: Trí Trần)

Tuy nhiên, bước sang phần tranh tụng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo luật sư, các chứng cứ và lời khai nhân chứng cho thấy sau tai nạn, bị cáo cố tình ngồi trên xe không cứu giúp người bị nạn. Đặc biệt, hồ sơ và lời khai tại tòa đều thừa nhận có một người ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Do đó, cần phải làm rõ danh tính và trách nhiệm pháp lý của người này trong việc không cứu giúp người bị nạn, đồng thời làm sáng tỏ thêm các tình tiết khác tại hiện trường để bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội. Sau phần xét xử và nghị án và 15 phút họp ý kiến, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án vào sáng ngày 15/10.

Đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn

Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm:

Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long);

Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long);

Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long);

Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn);

Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long);

Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn).