Khoảng 21h30 ngày 21/10, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế tiến hành dừng, kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-920.XX do C.V.H. (SN 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển.

Tài xế xe tải dương tính với ma túy, không có bằng lái.

Nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy. Kết quả cho thấy C.V.H. dương tính với Amphetamine và Methamphetamine.

Qua kiểm tra giấy tờ, tổ công tác xác định tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.V.H. về hai hành vi: điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Phương tiện vi phạm cùng các giấy tờ liên quan được niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Huế.