Tài xế xe tải dương tính với ma túy, khai đã sử dụng 3 ngày trước

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 kiểm tra phương tiện và tài xế C.V.T.

Trước đó, tại Km10 tuyến ĐT718, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác tiến hành dừng xe tải biển số 60K-869.xx để kiểm tra. Qua test nhanh bằng que thử, lực lượng chức năng phát hiện tài xế C.V.T. (SN 2002, ngụ TP Đồng Nai) có kết quả dương tính với ma túy đá.

Làm việc với tổ công tác, tài xế C.V.T. khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 24/10, tức 3 ngày trước thời điểm bị kiểm tra. Kết quả kiểm tra được ghi nhận để phục vụ việc xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện tổ công tác lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Công an xã Hàm Kiệm tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, việc kiểm tra chuyên đề về ma túy đối với lái xe đang được đơn vị tập trung triển khai nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người điều khiển phương tiện vận tải.