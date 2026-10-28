Tài xế xe tải dương tính với ma túy

Trước đó, ngày 27/10, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Thuận Nam, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng dừng kiểm tra xe tải biển số 60K-869.xx.

Tổ công tác dừng phương tiện, kiểm tra hành chính đối với tài xế C.V.T.

Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong nước tiểu.

Kết quả, tài xế C.V.T (sinh năm 2002, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) dương tính với ma túy. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tài xế C.V.T dương tính với ma túy đá.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.