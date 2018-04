Tài xế xe tải đối diện với nợ nần sau cú đánh lái cứu sống 2 cô gái

Mấy ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ 1 tài xế xe tải tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang phải đối diện với món nợ quá khả năng chi trả, khi có hành động cứu mạng 2 người trong 1 vụ tai nạn giao thông.

Cú đánh lái cứu 2 mạng người

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 13h ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên), tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên) điều khiển xe tải mang BKS: 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm 1 phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Trước tình huống bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái sang trái tránh 2 nữ sinh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đánh lái quá gấp khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota, trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gẫy 2 xương sườn.

Đoạn clip vụ việc được trích xuất từ camera hộ dân ven đường sau đó được phát tán trên mạng xã hội. Đa phần dư luận đánh giá cao hành động của anh Tiến. Tuy nhiên, cũng có ý khiến tranh cãi khi người đàn ông này đang đối mặt với 1 món nợ lớn.

Trao đổi với báo chí, anh Đỗ Văn Tiến cho biết, theo báo giá của hãng xe, số tiền sửa chữa chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota (1 trong 2 chiếc ô tô bị va chạm) lên đến hơn 240 triệu đồng. Tài xế này cũng tâm sự, anh có đặt vấn đề sẽ bồi thường cho chủ xe số tiền 180 triệu nhưng họ không nghe. Ngoài số tiền trên, anh Tiến còn phải chịu trách nhiệm về hư hỏng của xe Kia và chiếc xe tải do anh cầm lái.

"Lúc ấy tình huống quá nguy cấp và bất ngờ, tôi chỉ biết phản xạ đánh lái để tránh đâm vào 2 người giữa đường. Thời điểm đó, cứu mạng người mới là quan trọng. Sau khi đánh lái tránh được 2 người thì không lấy lại được thăng bằng nữa nên xe tải lật nghiêng.

Sau khi xe lật, tôi thoát được ra khỏi cabin lập tức có quay lại để xem 2 người kia có việc gì không nhưng họ đã bỏ đi. Với tôi, biết họ không sao thì mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm", anh Tiến nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/4, ông Đồng Xuân Công (chủ xe tải do anh Đỗ Văn Tiến điều khiển; hiện trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) trả lời phỏng vấn báo Người lao động cho rằng, cú bẻ lái gấp cứu mạng 2 người của anh Tiến là do lái kém.

"Tôi lái xe đã được gần 20 năm rồi. Pha lái xe đấy là do lỗi tài xế, tài xế xử lý quá kém thì mới như thế. Nếu là tôi chạy thì không bao giờ xảy ra vụ tai nạn đấy được", báo Người lao động trích lời ông Công.

Cũng theo người đàn ông này, cách đây 1 tháng, ông bị bệnh đau lưng, thái hóa cột sống không lái được xe nên thuê anh Đỗ Văn Tiến chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Công cũng đang ngồi trên ca bin xe tải.

"Chỉ riêng tiền sửa chữa chiếc xe Toyota cũng mất 245 triệu đồng. Chúng tôi đã thỏa thuận xin rút tiền xuống nhưng phía bên kia (chủ xe Toyota - PV) chưa đồng ý. Vì vậy, phải chờ vào kết quả giải quyết vào sáng thứ 2 tới (2/4) tại công an huyện. Hiện gia đình anh Tiến không có khả năng chi trả nên trước mắt tôi phải có trách nhiệm".

Trong khi đó, đại diện cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên cho biết, Công an huyện đang chờ đánh giá thiệt hại cụ thể của các phương tiện trước khi đưa ra phương án xử lý.

Anh Đỗ Văn Tiến. Ảnh: Hoài Anh

Không muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người

Cũng theo tìm hiểu của báo chí, gia cảnh tài xế Tiến khá éo le. Anh là thu nhập chính của gia đình với mức lương 7 triệu/tháng. Vợ anh làm nông, con nhỏ, mẹ đã già. Bố anh là thương binh mất sớm. 4 người trong gia đình anh đang sống nhờ mẹ đẻ trong căn nhà nhỏ chừng 15m2. Vợ chồng anh ngủ trong kho nhỏ chừng 7m2, chiếc bàn tiếp khách phải đặt ngoài sân do không có diện tích.

Tuy cả 3 phương tiện bị hư hại trong vụ tai nạn đều được mua bảo hiểm 100% nhưng hiện bên bảo hiểm cũng như chủ xe chưa đưa ra phương án kinh tế cụ thể, cho nên món nợ quá khả năng chi trả vẫn đang treo trên đầu người đàn ông này. Ngoài ra, điều anh Tiến lo sợ là sẽ bị tước giấy phép lái xe, mất công việc.

Những thông tin trên được dư luận xã hội, cư dân mạng tiếp nhận với thái độ xót xa, tiếc nuối cho tài xế Tiến. Nhiều group, nhiều cá nhân đã có hành động quyên góp, ủng hộ về mặt vật chất. Tuy nhiên, trong lần trao đổi gần nhất, anh Tiến tâm sự:

“Việc tôi làm là lương tâm một con người. Tôi nhận được mấy triệu của cộng đồng gửi ủng hộ. Tôi vẫn để đó chưa dám dùng đến. Các xe bị hư hỏng đều mua bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không giải quyết thì tôi phải đền vài trăm triệu. Lúc đó tôi sẽ đi vay mượn bạn bè, anh em trước, nếu không đủ thì mới xin cộng đồng giúp đỡ”.

Vụ việc đang chờ giám định của cơ quan chức năng mới có thể đưa ra hướng giải quyết phù hợp với khuôn khổ của pháp luật, tuy nhiên hành động của tài xế trong và sau khi xảy ra vụ tai nạn cũng khiến mọi người tin tưởng thêm vào những điều tốt đẹp của xã hội.

"Tôi đã đi xin lỗi chủ nhân 2 ô tô do tôi va quệt. Nhưng mong mọi người lượng thứ, đó là tình huống bất khả kháng, không cho phép tôi được lựa chọn", anh Tiến bộc bạch.

Theo các luật sư, tài xế đã phản xạ và xử lý tình huống rất tốt, cứu được 2 mạng người. Đối với tài xế xe tải đây là tình huống bất ngờ, bất khả kháng. Pháp luật quy định trong tình huống bất ngờ, bất khả kháng, tài xế đã xử lý tốt (cứu được mạng người) thì sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự (nếu có phát sinh). Trong vụ việc này, không có xảy ra trách nhiệm hình sự đáng tiếc.

Riêng về trách nhiệm dân sự với người thứ 3 (xe tải va chạm 2 ô tô Kia và Toyota), trách nhiệm bồi thường quy định đối với chủ xe tải chứ không phải với tài xế. Nếu kết quả điều tra của cơ quan chức năng là xe tải có lỗi trong việc va chạm với 2 ô tô thì bên bảo hiểm của xe tải sẽ chi trả bồi thường. Trừ trường hợp có những chủ xe mua mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự với người thứ 3 cao, còn lại với mức bảo hiểm thông thường thì bảo hiểm chi trả tối đa là 100 triệu đồng/vụ. Như vậy, nếu giá trị thiệt hại của 2 ô tô hơn 100 triệu thì chủ xe phải bù thêm tiền.

Nếu kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định 2 ô tô dừng, đỗ xe sai làn đường, sai quy định thì lỗi dẫn đến va chạm từ phía xe tải được loại trừ. Trong tình huống này, chủ xe tải không phải chịu trách nhiệm bồi thường mà đơn vị bảo hiểm cho 2 ô tô trên sẽ chịu.

Nam Thành