Tài xế xe tải bị phạt tiền triệu, giam bằng vì lắp thêm đèn 2 bên

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp xe tải lắp thêm đèn chiếu sáng vừa bị xử lý.

Cụ thể, thông qua phản ánh trên mạng xã hội Facebook, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận vụ việc liên quan đến ôtô tải lắp thêm đèn chiếu sáng 2 bên thành xe, gây lóa mắt người đi đường trên Quốc lộ 32C, thuộc xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh, xác định được tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 19H-XXX.XX. Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, xảy ra khoảng 19 giờ ngày 23/10.

Chiếc xe tải trong vụ việc đã được lắp thêm các đèn 2 bên thành xe. Ảnh: Cục CSGT.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Điều khiển xe lắp thêm đèn hai bên thành xe”.

Mức phạt tiền với lỗi vi phạm này là 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và buộc người vi phạm phải tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định. Đáng chú ý, Cục CSGT cho biết giấy phép lái xe hạng C của người vi phạm cũng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc nói trên, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện không tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định, gây chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.