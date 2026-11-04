Tài xế xe tải bị phạt đến 5 triệu đồng, chủ xe cũng nhận mức phạt 12 triệu đồng vì lỗi này

Ngày 4/11 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) cho biết, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với cả tài xế và chủ phương tiện có hành vi giao xe và điều khiển xe ô tô tải chạy quá thời gian quy định.

Xử lý nghiêm tài xế và chủ xe vi phạm quy định về thời gian lái xe. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Phát hiện vi phạm qua hệ thống giám sát

Cụ thể ngày 31/10/2026, tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-534.XX lưu thông vi phạm quy định về thời gian lái xe theo khoản 1, Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là L.T.H (sinh năm 1982, thường trú tại tỉnh An Giang). Chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải XX đã có hành vi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện đối mặt mức phạt đến 12 triệu đồng

Căn cứ các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng tiến hành xử lý đối với cả người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện.

Cụ thể, đối với tài xế L.T.H, hành vi vi phạm được xác định theo điểm b, khoản 5, Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP), với mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với Hợp tác xã vận tải XX, hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm bị xử lý theo điểm d, khoản 9, Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

Tăng cường chấp hành quy định, bảo đảm an toàn giao thông

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh An Giang cần nghiêm túc chấp hành quy định về thời gian lái xe trong ngày và thời gian lái xe liên tục.

Các doanh nghiệp vận tải cần chủ động xây dựng lịch trình phù hợp, bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho đội ngũ lái xe; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định của người điều khiển phương tiện.

Tuyệt đối không vì áp lực tiến độ công việc hay lợi nhuận trước mắt mà giao xe hoặc điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, qua đó ngăn ngừa từ sớm các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cho bản thân và người tham gia giao thông.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định về thời gian lái xe không chỉ giúp phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do mệt mỏi, mất tập trung mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông.