Tài xế xe khách vượt ẩu bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Ngày 17/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Nai cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.H.C. (35 tuổi, trú tại TP.HCM) về hành vi điều khiển ô tô khách vượt xe trong trường hợp không được phép vượt.

Chiếc xe khách vượt ẩu được camera người dân ghi lại. Ảnh: CACC.

Trước đó, Fanpage Phòng CSGT Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm theo hình ảnh, video ghi lại hành vi vi phạm giao thông của một xe khách trên Quốc lộ 20.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 14h10 ngày 11/10, tại Quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai, xe khách mang biển kiểm soát 50H-673.xx đã thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy tình huống vượt xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho những phương tiện đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là ông N.N.H.C. và mời tài xế đến làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Vụ việc cho thấy vai trò của người dân trong việc phát hiện, cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời xác minh và xử lý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên đường bộ.