Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, từ thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý trường hợp vi phạm.

Tài xế xe khách không có bằng lái bị phạt 20 triệu đồng, chủ xe phạt 60 triệu đồng. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua xác minh, khoảng 6h30 ngày 25/11/2026, tại Km162 quốc lộ 21, thuộc địa phận xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 18B-010.XX do ông T.V.Y (SN 1965, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện không chở khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Y không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.Y, với mức phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Đồng thời, phương tiện bị tạm giữ trong thời gian 7 ngày làm việc để phục vụ công tác xử lý.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã ô tô T.H, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với mức phạt từ 56 - 60 triệu đồng.

Tiến Anh